【ちいかわ×東京ばな奈】オリジナルトートバッグ＆″むちゃうま″なスイーツがかわいすぎグランスタ東京で4月27日から販売中。

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」コラボレーション商品を、2026年4月27日から5月17日まで、JR東日本 東京駅の「グランスタ東京」で販売しています。

トートバッグはコラボ限定イラストをデザイン

イラストレーターのナガノ氏が描くキャラクター「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボレーションがJR東京駅 グランスタ東京に登場しています。

定番人気の「ちいかわバナナプリンケーキ」や「トートバッグセット」が勢ぞろいする、「ちいかわ」尽くしのポップアップストアです。

【ポップアップストア情報】

開催期間：4月27日から5月17日

開催場所：JR東日本 東京駅 1階改札内「グランスタ東京」北通路エリア POP UP GRANSTA GREEN

取扱商品は以下の通り。

・ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーから、バナナミルク味のチョコレートがはみ出るようにサンドしています。バナナのやさしい甘さと、まろやかなミルクがマッチしていて、サクサクとした軽やかな食感がやみつきになりそうなクッキーサンドです。

また、真四角なフォルムのクッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした、表情豊かな「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の絵柄があしらわれています。

「18枚入」にはオリジナルステッカーが付属。口の周りにクッキーを付けて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーからランダムで1枚が入っています。

価格は、12枚入が1850円、18枚入が2700円。

包装紙がけはありません。1箱に全ての絵柄が揃わない場合があります。

・ちいかわバナナプリンケーキ

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りしてリニューアル。かわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類で、ちいかわたちの愛くるしさを細部までこだわって表現しています。

バナナ20％アップで、よりフルーティーになったバナナプリンカスタードと、ほんのりビターなキャラメルクリームを組み合わせたダブルクリームを、スポンジケーキで包んでいます。口いっぱいにほおばれば、どんな時でも笑顔にしてくれそうです。

「8個入」パッケージには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのオリジナルステッカーがランダムで1枚封入。スマートフォンにはさんだり、手帳に貼ったりして楽しめそうです。

価格は、4個入が853円、8個入が1706円。

4個入に包装紙がけはありません。8個入は包装済みで、内箱にキャラクターのデザインは入っていません。個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダムです。1箱に全ての絵柄が揃わない場合があります。

・ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストがトートバッグに。「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」2種類のスイーツが付いている、大満足の組み合わせです。

トートバッグの表も裏も、瞳キラキラなちいかわたちと目が合うデザイン。側面には、東京ばな奈のかぶりものから顔を出すちいかわたち、反対の側面にはくりまんじゅう、モモンガ、ラッコも勢ぞろいしています。

内側の生地は、ちいかわたちと東京ばな奈のシルエット柄。小物を入れられるジッパーには、ちいかわの特製チャームが付いています。かわいいタグもさりげなくあしらわれているなど、細部までこだわったデザインとなっています。

購入は1人2点までです。

価格は4500円。

「ちいかわ」×「東京ばな奈」コラボレーションの詳細は、公式サイトで確認できます。

人気商品のため早期完売の可能性があります。商品1点購入ごとに紙袋が1枚付きます。

※価格はすべて税込です。

(C)nagano ／ chiikawa committee

東京バーゲンマニア編集部