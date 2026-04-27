東京ディズニーランドにて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念したスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」が開催されます。

このイベントに先駆け、2026年7月1日から「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では映画の世界観を楽しめるスペシャルメニューが登場。

劇中に登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした装飾やメニューなど、ファン必見のコンテンツが盛りだくさんです。

パン・ギャラクティック・ピザ・ポート「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」スペシャルメニュー

発売日：2026年7月1日(水)

販売場所：東京ディズニーランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」

東京ディズニーランドの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では、映画『トイ・ストーリー』シリーズに登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした特別な装飾が施されます。

この時期だけの特別な空間で、映画の世界に入り込んだような気分で食事が楽しめます。

アメリカンピザをイメージしたスペシャルメニューなど、見た目にも楽しいラインナップが登場します。

スペシャルセット

「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされた特別な包材に包まれたペパロニピザのセット。

アメリカンピザをイメージしたトッピングに、星形のチーズがあしらわれた可愛らしい一品です。

思わず写真を撮りたくなるような、遊び心あふれるピザに仕上げられています。

また、セットで提供される包材にも「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされており、トータルで世界観を満喫できます。

スパークリングドリンク（フルーツ＆ナタデココ）

カラフルなトッピングが印象的なスパークリングドリンク。

フルーツとナタデココの食感を楽しめる、夏にぴったりの爽やかなメニューです。

映画のポップなイメージを表現した、見た目にも鮮やかな一杯となっています。

映画『トイ・ストーリー5』公開を記念した、今だけの特別な食体験を楽しめるプログラム。

「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」で提供される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」スペシャルメニューの紹介でした。

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※画像はイメージです

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