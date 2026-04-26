入場無料！銀座の老舗スイーツがミッフィー仕様になって大集結。松屋銀座のポップアップショップは5月11日まで。

2026年4月22日から5月11日までの期間、松屋銀座8階イベントスクエアでは「ミッフィーとめぐる かわいくて おいしいお店」が開催されています。

会場内限定ジェラートも

銀座の歴史とミッフィーの世界観が一つになった、入場料無料のポップアップショップです。

会場には、木村屋總本店、ぎんざ空也 空いろ、萬年堂本店など、銀座の老舗が大集結。時代とともに育んできたこだわりの和菓子やスイーツが、ミッフィー仕様になって数量限定で販売しています。

イートインスペースには、イタリア生まれのウエハースとスイーツの専門店 BABBI（バビ）が登場。銀座の老舗のこだわりの素材を使って作り上げたコラボジェラートは、会場内限定です。

スイーツはもちろん、POP UP SHOP限定のオリジナルグッズとして文房具や雑貨などの展開、ミッフィーのフォトスポットの登場など、ミッフィー尽くしの空間になっています。

開催時間は11時から20時（最終日は17時）まで。

なお、土・日・祝日は、オープン11時から13時まで日時指定制。ライブポケットで申し込み受付中（先着）です。

その他の平日は、終日フリー入場となっています。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）