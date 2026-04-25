みなさんは、車のナンバーにアルファベットが記載されているのを見たことはありますか。本記事では、このアルファベットの意味や導入理由、対象地域についてわかりやすく解説します。



【図解】ナンバープレートのどこにアルファベットが入る？

なぜ車のナンバーにアルファベット？

自動車のナンバープレートにアルファベットが記載されるケースは、主に以下の2通りです。



・分類番号の2桁目または3桁目に使用（番号の枯渇を防ぐため）

・ひらがな部分に使用（駐留軍関係者の車両であることを示すため）



近年特に注目されているのが、分類番号にアルファベットが使用されるケースです。



これは一般に「アルファベット入りナンバープレート」と呼ばれ、希望ナンバー制度で特定の番号への申請が集中したため、番号の枯渇を防ぐ目的で採用されました。



アルファベット入りナンバープレートの詳細

ここでは、近年注目されているアルファベット入りナンバーの定義や導入理由、使われているアルファベットと構成、対象地域、取得方法について、わかりやすく解説します。



▽アルファベット入りナンバープレートとは？



冒頭でも紹介したように、アルファベット入りナンバープレートとは、一般に分類番号（地名の右側）の部分にアルファベットが含まれるナンバープレートを指します。



かつて分類番号には数字のみが使われていましたが、2018年から一部地域でアルファベットが採用されるようになりました。



▽なぜ分類番号にアルファベットが採用された？



ナンバープレートの分類番号にアルファベットが採用されたのは、番号の枯渇を防ぐためです。



ナンバープレートは車両の識別に使われるため、地名・分類番号・ひらがな・一連指定番号の組み合わせによって、他の車両と重複しない仕組みになっています。



しかし、1995年に希望ナンバー制度が導入され、人気が集中する番号の組み合わせが不足するようになりました。この対策として、分類番号にアルファベットが採用されたのです。

※軽自動車の希望ナンバー制度導入は2005年



▽どのアルファベットが使われている？



2026年3月現在、分類番号に使用されるアルファベットは以下の10種類です。



A / C / F / H / K / L / M / P / X / Y



「B（8に似ている）」や「I（1に似ている）」など、数字と識別しにくいアルファベットは採用されていません。



また、分類番号が数字の組み合わせで間に合う段階では、アルファベットは採用されません。原則として、数字の組み合わせを使い切った段階で3桁目の「A」から2桁目の「Y」へと昇順で使うルールとなっています。



▽導入されている地域は？



アルファベット入りナンバープレートは2018年に導入され、はじめに東京都（練馬ナンバー）、次いで神奈川県（横浜ナンバー）、愛知県（名古屋ナンバー）…と広がっています。



導入地域がまとめられた公開資料はありませんが、都市圏かつ車の多い地域で導入が広がっていると推測されます。



▽アルファベット入りナンバープレートの取得方法は？



アルファベットを採用している分類番号は、希望ナンバー制度のように任意で指定できません。また、数字のみの分類番号が残っている地域では、アルファベットが発行されません。そのため、計画して好みのアルファベット入りナンバープレートを取得するのは困難です。



ただし、アルファベット入りの分類番号が導入されている地域では、希望ナンバー制度で人気の高い番号（縁起のよい数字やゾロ目など）を選ぶことによって、アルファベット入りになる可能性が高まると考えられます。



駐留軍関係者用ナンバープレートの詳細

ここでは、在日米軍など駐留軍関係者の車両に使われるナンバープレートについて、構成や使われているアルファベットを解説します。



▽駐留軍関係者用ナンバープレートの特徴は？



駐留軍関係者の車両のナンバープレートは、ひらがな部分に「よ」またはアルファベットが採用されています。ポイントは、アルファベットが採用される位置が分類番号でなく、ひらがな部分であることです。



▽どのアルファベットが使われている？



駐留軍関係者の車両のナンバープレートに使われるアルファベットには、次のようなものがあります。



A / B / E / H / K / M / T / Y



特に代表的なのは「Yナンバー」で、駐留軍関係者が使用する私用車両で多く見られます。使用されるアルファベットは、車の種類や調達方法などによって異なるようです。



（まいどなニュース／norico）