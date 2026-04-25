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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【鍋も火も不要】タッパー1つで完結！レンジで「喫茶店風ナポリタン」の作り方」を公開しました。動画では、管理栄養士のみほが、鍋もフライパンも包丁も使わず、タッパーと電子レンジだけで作る本格的なナポリタンのレシピを紹介しています。



調理工程のハイライトとして、深めのタッパーに半分に折ったパスタをクロスして入れ、水と塩を加える場面が登場します。さらに、具材のウインナーや玉ねぎはハサミで直接切り入れるため、まな板も包丁も使いません。調味料にはにんにくチューブも加え、蓋をせずに600Wの電子レンジで9分加熱します。



加熱後は一度全体を混ぜ、ケチャップと砂糖を加えます。この砂糖を加えるのがポイントで、「甘めで懐かしい味」を再現する秘訣となっています。ムラなく混ぜたら、再び蓋なしで2分加熱し、ソースをしっかりとパスタに絡めます。



仕上げに粉チーズとパセリを振りかければ完成です。動画の最後には「冷めても美味しいのでお弁当にも」と提案されています。洗い物が少なく、手軽に喫茶店の味が楽しめるこのレシピを、忙しい日のランチや夕食にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人分）

・パスタ（1.6mm推奨）：100g

・水：250ml

・塩：小さじ1/4

・ウインナー：2本

・玉ねぎ：少々（あればでOK）

・にんにくチューブ：少々

・ケチャップ：大さじ2

・砂糖：小さじ1

・粉チーズ・パセリ：お好みで



パスタの茹で時間： 基本は「袋の表示時間＋3分」です。芯が残る場合は30秒ずつ追加加熱してください。



［作り方］

1. 深めの耐熱性タッパー（1100ml程度）を用意し、パスタを半分に折ってクロスさせるように入れる。

2. 水、塩を加える。

3. ウインナーと玉ねぎをハサミで切り入れ、にんにくチューブを加える。玉ねぎは冷凍のみじん切り野菜等でも代用可能。

4. 蓋をせずに600Wの電子レンジで9分加熱する。（少し芯が残る程度でOK）

5. 一度全体を軽く混ぜ、ケチャップと砂糖を加えてムラがないように混ぜ合わせる。

6. 蓋をせずに600Wで2分加熱する。まだ硬い場合は30秒ずつ追加加熱する。

7. ソースが絡むようによく混ぜ、仕上げに粉チーズとパセリをお好みでかければ完成。