【独自】なんで医師免許を剥奪しないの…？「患者女性にわいせつ行為」で8度目の逮捕、歌舞伎町「精神科医」の評判

新宿・歌舞伎町に建つ雑居ビルの一室。

訪問者がチャイムを鳴らすと、部屋の奥から紺色の診察衣を身に着けた男性がゆっくりと出迎える。メガネをかけた白髪交じりの男の胸元には、「IZAWA」の文字が並ぶ。クラブミュージックが流れる院内にはブルーライトが設置され、入口に置かれたガラスケースのなかにはクマのぬいぐるみが並べられている。

来訪者が名前を告げると、男性はけだるそうに「ここにおかけになってください」と言葉を返した。

「今日はどういった感じで？」

待つこと数分、そう患者に声をかけると、不死身で呼ばれた医師はいつものように「診察」を開始した――。

女性患者へのわいせつ行為で逮捕

4年ぶり7度目の逮捕となった。

4月1日、警視庁新宿署は新宿・歌舞伎町「東京クリニック」の精神科医・伊沢純容疑者（51歳）を逮捕したと発表した。

「伊沢容疑者は2025年8月、クリニックを訪れた20代女性患者に不同意性交を行った疑いがもたれています。女性が同クリニックを受診するのはその日が初めて。伊沢容疑者は診察後、薬局まで同行すると『まだ診察が残っている』と女性を連れ戻し、入口の鍵をかけてわいせつな行為を行ったとみられています。女性はその日のうちに交際相手に相談後、新宿署に被害を届け出ていました。被害女性は警視庁の聴取に対して『人を信じられなくなり、日常を奪われた』と語っています」（全国紙社会部記者）

さらに4月20日には20代女性の胸を触った準強制わいせつの疑いで再逮捕された。

「伊沢容疑者は今年3月6日、自身のクリニックに訪れていた20代の女性患者に対して、聴診器を使った診察のなかで『もっと服を上げて』と服をめくりあげるように促した疑いがもたれています。当時、伊沢容疑者は女性に対して『ホテル行かない？』と声をかけていたとみられ、警視庁は不要な検査を用いて、女性にわいせつな行為を行ったとして捜査を続けています。診察後に女性が知人に相談し、事件が発覚しました」（同前）

伊沢容疑者はこれまでにも、2006年に患者への傷害で逮捕、2008年には処方薬の不適切な処方による医師法違反で書類送検、2022年には元患者の交際相手への傷害罪で逮捕、同年に元患者の交際相手への名誉毀損で逮捕され、いずれも有罪が確定。不起訴や処分保留を合わせれば今回が8度目の逮捕となる。

2023年2月には懲役2年4ヵ月の実刑判決が下され、服役していた。行政処分として2度にわたって医業停止を受けるなど、歌舞伎町でいわくつきの医師として知られる。一方、何度逮捕されても医師を続けていることから業界では「不死身の医者」とも呼ばれる存在だった。

クリニックにはスタッフの姿はなく…

伊沢容疑者は2023年に実刑判決を受け、服役した後も再び歌舞伎町で医師として勤務していたと見られている。患者の一人が語る。

「ここ最近は院内にいるのはいつも伊沢容疑者一人で、他のスタッフは見当たりませんでした。通院前、予約の電話をしましたが、その対応も伊沢容疑者本人がしていました。クリニックはマンションの一室を使用した作りで、入口を開けるとすぐに受付があり、奥が診察スペースとなっています」

患者が訪れると、伊沢容疑者が出迎え、クラブミュージックが流れる院内を案内する。

「私の場合、いざ診察に入るとヒーリングミュージックに切り替わりました。クラブ系の音楽は伊沢容疑者本人の趣味なのかもしれません。診察はこちらが絵を描いたり、伊沢容疑者から見せられた写真について答えるといった心理テストのようなものが主でした。時間は30分程度です。当日は会計もレセプト作業も彼が一人で行っていました。領収書を確認すると精神科ではなく、『内科診療』と書かれていて、不思議には感じましたね」（同前）

伊沢容疑者が起こした事件は傷害や名誉毀損だけではない。2007年の医師法違反で発覚したのはリタリンの過剰処方だ。リタリンは規制前であれば難治性うつ病などで処方が認められていたが、依存性が高く、「合法覚醒剤」という呼び名が相まって、適応症のない患者への処置が社会問題化となっていた。

2007年当時、伊沢容疑者が勤める「東京クリニック」は患者の家族や調剤薬局から苦情が絶えず、毎日新聞の報道では同クリニックが1年間に処方していたリタリンはおよそ102万錠。国内の医療機関で次いで多かったとされるのが江戸川区の精神科で約37万錠で、東京クリニックの半分以下の数字となっている。当時の東京クリニックの処方量がいかに突出していたかがわかる。

糖尿検査なしでマンジャロを保険適応

だが前出の患者によれば、出所後の伊沢容疑者のクリニックでは、また別の薬を頻繁に処方していた可能性が高いという。

「今年に入って、やせ薬として知られる『マンジャロ』が欲しくて、東京クリニックを訪ねました。当日は伊沢容疑者の問診だけで薬を出してもらいました。本来、マンジャロは医師から2型糖尿病の診断を受けなければ保険の適応外と聞いていましたが、私は糖尿病を患ってはいませんでした。しかし東京クリニックでは健康保険を使った処理がされていて、驚きました」（前出・患者）

マンジャロの保険適応には2型糖尿病であるという医師の「確定診断」が義務付けられているが、東京クリニックではその手順を行わずに保険適応で患者に出していたということになる。

これまで処方薬の過剰供給や患者に対する傷害事件を引き起こしてきた伊沢容疑者。しかし、医師免許をはく奪されることはなく、再び事件を起こしてしまった。

その罪の意味は医療界を含め、今一度社会全体で議論すべきかもしれない。

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