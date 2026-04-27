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ロイヤルホストの冷凍食品は「カレー」こそ至高！偏食YouTuberが「めっちゃスパイス効いてる」と絶賛した本格志向の味わい

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】】が「高級だけど美味すぎるファミレス“ロイヤルホスト”の冷凍食品をブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。人とは違う味覚を持つ「偏食」の氏原と相方のサカモトが、高級ファミリーレストラン・ロイヤルホストの冷凍食品を試食し、価格に見合う価値があるかを本音で評価している。



動画序盤、2人は「煮込み風ハンバーグ」と「ビーフシチュー」を試食。ハンバーグについてサカモトは「普通に美味しい洋食屋さんのハンバーグ」と語り、1,380円のビーフシチューに対して氏原は、「味が薄い」「コクがあんま感じられない」と辛口な評価を下した。サカモトも「ガツンとこの濃い感じが来ないな」と同調し、価格設定に対する厳しさをのぞかせた。



中盤では「フレンチオニオンスープ」と「コスモドリア」が登場。オニオンスープを口に運んだサカモトは「あ、これは美味いわ」と目を見開き、「人生のオニオンスープの中でトップ3、2には入る」と大絶賛。また、エビや鶏肉とともに栗が入ったコスモドリアについては、甘いものを口に入れることで塩味を感じやすくなるという独自の説を展開し、「味も全体のレベルが高い」とレストランさながらの味を高く評価した。



終盤に登場した一番人気の「ビーフジャワカレー」では、一口食べるなりサカモトが「うめぇうめぇうめぇ！これ美味い！」「めっちゃスパイス効いてる」と絶賛。氏原も「ジャンクじゃないカレーだわ」とその本格的な味わいに太鼓判を押し、続いて試食した「欧風ビーフカレー」と比較しながらも、それぞれの完成度に感嘆の声を上げた。最後には「フレンチトースト」を味わい、卵の濃厚さを堪能した。



ロイヤルホストの冷凍食品は、商品によって独自の個性が光り、ファミリーレストランの枠を超えた本格的な味わいを楽しめる。自宅で手軽に贅沢な気分を味わいたい時、彼らが絶賛したスープやカレーから試してみてはいかがだろうか。