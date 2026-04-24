「姉との仕事の機会をもらえたことに感謝！」NEWS小山慶一郎＆姉みきママ涙と笑顔のバーベキュー
【写真】周囲を笑顔にする、仲良し姉弟！約2年間ありがとうございました！
2人で仲良く作った3品を味わいながら、スペシャルBBQを締めくくります。
小山：ほら食べるよ！ みき、早く座って。
みきママ：はいはい！ まずは「スペアリブ風BBQ」からね。一緒にチーズフォンデュしよっ！
小山：（チーズが伸びて）ひゃあ〜！
みきママ：ひゃあ〜！ わ〜！
みきママ：はい！ お口開けて、どうぞ！（と、食べさせようとする）
みきママ：（無視してフォークを向ける）
小山：いいから！ チーズ絡まってるし！
みきママ：食べて！！！（と、無理矢理フォークを口に入れる）
小山：（諦めて味わう）ン〜！
みきママ：（チーズに溺れる小山さんを見て）あはははは！
小山：チーズ多いって（笑）。
みきママ：大・成・功！（笑）
みきママ：味は、どう？
小山：うま〜〜〜〜い！ 最高！
みきママ：うまい！？
小山：これは誰がなんと言おうと、スペアリブだ。めちゃめちゃスペアリブになってるじゃん。チーズが絡まるとよりおいしい！
みきママ：よかったー！ （スタッフに向かって）みんなもあったかいうちに食べなー！？
小山：声大きい！ 近所の人が集まってきちゃう！（笑）
みきママ：次は、「BBQ焼き鳥」ね。
小山：改めて見ても、ホントこの焼き鳥デカいね（笑）。こんなの見たことないよ。
みきママ：でしょ？ 夢の焼き鳥！
小山：夢の焼き鳥〜！
みきママ：（味わって）うま〜！ 創業100年のお店の味！！！
小山：ホントに炭火で焼いたような風味がするね？
みきママ：でしょー！？
小山：最高だね。味をつけて何回もひっくり返しながら焼いてるから、こんなに大きいサイズなのにちゃんと味が染みてるのもおいしい！ めっちゃウマい。
みきママ：ね♪ ナスもちゃんと焼き鳥になってます！
小山：だから、ナスは“焼きナス”だろ（笑）。（ナスを食べて）あ、うんまっ。ウメェ〜！ 水分量、ハンパない！
みきママ：なんか焼き鳥より、リアクション良くない！？（笑）
小山：俺、ナスとアスパラとピーマン大好きなの（笑）。今回の野菜チョイス、完璧です。昔はピーマン苦手だったけど、30代後半になってから食べられるようになったんだよね。
みきママ：最後、「おしゃスモア」いこう。
小山：いっちゃお！
みきママ：（マシュマロを少なめに盛る）
小山：あれ？ マシュマロ避けてない？
みきママ：（小声で）実はマシュマロ、あんまり…（笑）。
小山：2人ともマシュマロ苦手なんじゃん！（笑）
みきママ：マシュマロがないとスモアにならないんだよ！（笑）
小山：（味わって）あ、うんま！ うめぇ〜。
みきママ：（味わって）うんうん！
小山：バナナもいい感じに溶けてて、めっちゃいいね？ 甘みがおいしい。
みきママ：めちゃめちゃおいしい！！！
小山：サクサク食感もいい感じ。
■★Special Talk！
（スタッフ：最終回ということで…改めて、ありがとうございました）
みきママ：終わりたくないよ〜…（涙）。
小山：俺は何より、こうやって姉と会うタイミングを定期的に作っていただけたことに感謝してて。コミュニケーションが濃くなった！
みきママ：そうだね！
小山：毎回教わるうちに、「こんなに大胆にやっていいんだ！」って料理へのハードルも下がったし。あと、みきママがなぜ愛されているのかってことがわかった気がした！
みきママ：えー、ホント？
小山：文章や写真にも表れていると思うけど、本当に現場ではハイテンションで。だから一緒に帰ったときは、車の中で爆睡してたんだけど…。
みきママ：その裏話はしなくていいじゃん（笑）。
小山：いや、それくらい現場で出し切るっていうサービス精神はすごいから！ 弟の俺としてはさ、姉が芸能界に入ってきたことですごいワクワクしたわけ。しかも、みきの仕事ぶりを見て「この人、めっちゃエンタメしてるな。なんだ、同じフィールドにいるじゃん」と思えて。弟目線でも、もはや“みきママ”っていうジャンルができてるなって、本当に感心してる。俺は自分を確立できるまでに時間がかかったから。
みきママ：私ってジャンルだったんだ（笑）。でもそんなふうに見ててくれたんだね。私はこの連載で、慶ちゃんが「楽しいな〜」って言ってくれたのが印象的で。レシピを考えるときも、楽しい！って思ってもらえるレシピにしようっていう意識にだんだん変わっていったんだよね。これなら慶ちゃん喜ぶだろうな〜って。時間をかけずに楽しめるレシピを考えるのは、なかなか苦労したよ〜？（笑）
小山：うれしいね。俺はこの連載で、苦を感じたことは一度もない！
みきママ：え、その言葉、うれしい。そこだけドーンと、太字にしてください！
小山：いいから、いいから（笑）。
（スタッフ：ちなみに、小山さんのお気に入りレシピベスト3を決めるなら？）
小山：（レシピ一覧を見て考えながら）あー、なるほどね。3つかぁ〜。
みきママ：慶ちゃんはさ、私が完成形を考えていても、ちゃんとアレンジしてくるのがすごかったよね！ 特に、ネコちゃんケーキのデコレーションはすごかった！（笑）ファンの人が慶ちゃんのデコレーションをそのまま再現してて、そこにも感動！ 慶ちゃんのファンの皆さんは、本当にすごいよ。
小山：「冷やし中華サラダ」、「プリンパフェ」……あと、「ほうれん草のペペロンチーノ」もおいしかったんだよな。ペペロンチーノを1位にしようかな！
みきママ：えー？ あんなに簡単なレシピでいいのー！？（笑）
小山：分かった（笑）。1位は「真っ黒酢豚」！ あれもめっちゃウマかった！
みきママ：あー、おいしかったよね！
小山：1位を「真っ黒酢豚」にするなら、2位は「キャベツシュウマイ」、3位は「ポキ丼」にしようかな。これは、俺が考えるインパクト抜群な料理ベスト3って感じ。
みきママ：おいしいベスト3じゃなくて！？（笑）
小山：いいじゃん、みきママの料理といえばインパクトでしょ！（笑）
2人：約2年間の連載…ありがとうございました！！！
BBQ 焼き鳥
＜材料＞
鶏もも肉 2枚（540g）
（A）
しょうゆ・さとう・みりん…各大さじ2
酒・オイスターソース…各大さじ1
作り方
（1）塩コショウを振って焼き、Aを混ぜたタレを塗る。火が通ったら串に刺して出来上がり。
スペアリブ風BBQ
＜材料＞
バーベキュー用のお肉…お好みでいろいろ
シュレッドタイプのモッツァレラチーズ…200g
【A】
ケチャップ …大さじ6
中濃ソース…大さじ1.5
砂糖…大さじ2
しょうゆ…大さじ1
顆粒コンソメ…小さじ2
作り方
（1）BBQ用のお肉に塩コショウ（ふたつまみ）を揉み込んで、蓋をして両面を焼き、火が通ったら、タレを塗る。
（2）容器にチーズを入れてのせ、蓋をして弱火で溶かしたら出来上がり。
おしゃスモア
＜材料＞
バケット…1本
チョコレート…3枚
マシュマロ…1袋
バナナ…2本
フルーツグラノーラ…1袋（※適量を使用）
作り方
（1）フライパンにバゲット以外の材料を並べたら、蓋をして弱火で溶かして出来上がり。好みの大きさに切ったバゲットに乗せて食べる。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
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みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／福井麻衣子 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／佐藤真希 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
みきママさん▶プルオーバー/￥7,990/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE(クラフト スタンダード ブティック)/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE プレスルーム(クラフト スタンダード ブティック プレスルーム)、デニムパンツ/￥18,700/OMNIGOD(オム二ゴッド)/Domingo(ドミンゴ)