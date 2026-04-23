「スコップで埋めてやる」ライブ配信しながら 脅迫 した疑い

SNSのライブ配信を利用して知人男性に「スコップで埋めてやる」などと脅迫した疑いで鹿児島市に住む44歳の男が逮捕されました。

脅迫の疑いで逮捕されたのは鹿児島市に住む自動車塗装工の男（44）です。

「やりますよ。今日もスコップ常備してあります。埋めます」とライブ配信しながら家に押しかける

薩摩川内警察署によりますと男は今月20日午前10時半ごろ、自らのスマホでSNSのライブ配信機能を利用して「やりますよ。今日もスコップ常備してあります。埋めます」などと配信しながら、県内に住む40代の知人男性の自宅に車で押しかけ脅迫した疑いがもたれています。

翌日、男性が警察署を訪れて被害を申告し、警察が23日、男を逮捕しました。男性は被害を受けた前日にも警察署を訪れ「脅迫まがいの嫌がらせを受けている」と相談していました。

「家をうつしたことに間違いない」ライブ配信でトラブル生じたか

取り調べに対し男は「『スコップで埋めてやる』などと脅している様子を動画配信し、男性の家を映したことに間違いない」と容疑を認めているということです。

男と男性はライブ配信を通じて知り合った知人同士で、警察はライブ配信で生じたトラブルがあったとみて詳しい動機などを調べています。

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