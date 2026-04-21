高橋愛「よく使ってます」髪色に合わせて愛用するお気に入りアイライナー

高橋愛さんが、自身のYouTubeチャンネルに『質問』の動画を投稿。夫のあべこうじさんとともに、ファンから寄せられた様々な質問に回答してくれました。中には愛用品を教えてくれる場面も。

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■アイライナー

動画内に登場したと思われるのがこちら。

AINOKI/フォレスト フィール リキッド アイライナー 税込2,750円（公式サイトより）

にじみや摩擦、皮脂によるヨレを防ぎながら、美しいラインをキープしてくれるというアイライナー。

高橋さんは「最近使っているアイラインは？」という質問に対し「このアイノキのアイラインをよく使ってます」とコメントしながらこちらを紹介。

その使用感について「透け感？なんかカーキみたいな、茶なんですけどカーキ寄りのやつ」「今の髪にもあってるし」と詳細なカラー名までは明かしてくれませんでしたが、今の髪色に合っている発色だと明かしていました。

そして、その使い方についても「シュッとサイドだけ」と目尻に少しだけひいている様子を覗かせていました。

■動画もチェック

動画内ではその他の質問に夫のあべさんとともに回答！是非チェックしてみてくださいね。