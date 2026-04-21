株式会社ＭＣＥＡホールディングスのグループ会社で、貸し会議室・レンタルオフィスの検索サービスを展開するアスノシステム株式会社は２１日、普段月数回以上会議に参加しているビジネスパーソン３００人を対象に、「会議実態」に関する調査結果を公表した。働き方改革やＤＸ推進により業務効率化が求められる中、企業における「会議」のあり方にも注目が集まっている。その一方で、会議の長時間化や非効率性といった課題も指摘されている。この調査では、ビジネスパーソンの会議時間や効率性に関する実態について明らかにした。

１週間あたりの会議時間については、「１時間以上３時間未満」が４２.３%で最多となった。次いで「１時間未満」（３３.７%）、「３時間以上５時間未満」（１５.７%）と続き、多くのビジネスパーソンが週に１時間以上を会議に費やしている実態が明らかとなった。

普段参加している会議の時間について、「長すぎる」（１９.０%）、「やや長い」（３５.７%）と回答した人が合計で５４.７%となり、半数以上が会議の長さに課題を感じていることが分かった。一方で「適切」とする回答も４４.０%あり、一定の納得感も見られた。

理想の会議時間については、「３０分」（５０.７%）が最多となり、半数以上を占めた。次いで「４５分」（１９.７%）、「１５分以内」（１４.７%）と続き、全体として短時間志向が強い結果となった。この結果から、多くのビジネスパーソンが現在の会議時間に対して長さを感じており、より短時間で効率的に進める会議を求めていることが浮き彫りとなった。

会議で無駄だと感じることとして、「結論が出ない」（５３.３%）が最も多く、過半数が回答。次いで「目的が不明確」（４３.０%）、「資料説明が長い」（３８.０%）と続いた。これらの結果から、会議の時間そのものだけでなく、進行設計や目的設定といった「会議の質」に対する課題意識も高いことが明らかとなった。

オンライン会議と対面会議の効率については、「内容による」（５１.３%）が最も多く、過半数を占めた。次いで「対面」（２９.０%）、「オンライン」（１７.０%）という結果となりました。このことから、会議形式の優劣というよりも、議題や目的に応じた適切な形式の選択が重要であると認識されていることが分かった。

オンライン会議で困ることとしては、「発言のタイミング」（５０.０%）、「音声トラブル」（４７.７%）が上位となりました。また、「集中力が続かない」（２３.０%）などの回答も見られた。この結果から、オンライン会議では対面と比較してコミュニケーションの取りづらさや環境面の課題が存在しており、円滑な進行のための工夫が求められていることが明らかになった。

会議効率化に必要な要素としては、「会議時間の短縮」（５２.７%）が最も多く挙がった。次いで「事前資料の共有」（４４.３%）、「参加人数の削減」（２６.７%）などが続いた。これらの結果から、会議の効率化においては、時間の見直しとともに事前準備や参加者の最適化といった基本的な設計が重要視されていることが明らかとなった。