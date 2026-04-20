この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

26卒男性が痛感した就活の失敗「焦らず就活しましょう」入社2週間で退職したリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【26卒辞めた】「ずっと怪しいんですよ…」新卒が入社2週間で退職・・・インタビューしてみた【視聴者凸】」を公開した。入社わずか2週間で退職代行を使い、退職を決意した26卒男性が登場。「ボーナスはでません」「給料が10万円くらいになる」など、入社後に次々と発覚したブラックすぎる職場の実態を赤裸々に語った。



理学部を卒業後、熱処理を行う中小企業に就職した26卒男性。しかし、内定直後に社長が突然交代し、臨時株主総会で資産が半減している事実が発覚したという。友人からは「お前この会社潰れるかもしれないぞ」と忠告を受けていたが、当時は「潰れないだろう」と高を括っていた。



しかし、不安を抱えながら入社すると、案の定トラブルの連続だった。会社の業績悪化を理由に電気が使えず「真っ暗な中で研修を受ける」状況を強いられ、初日には「ボーナスはでません」と宣告された。さらに「備品は自分で買う」というルールがあり、作業用の手袋1枚から実費負担。家賃や光熱費、労働組合費なども引かれ、男性は「色々と取られて給料が10万円くらいになる」と、呆れた様子で実情を明かした。



極めつけは、粉塵が舞う工場での作業にもかかわらず、上司から「（マスクを）するな！みたいな顔をされて」と、マスクの着用を禁じられたエピソードだ。実際に咳が止まらなくなり、健康被害への危機感を抱いた男性は、入社わずか2週間で退職代行を使って職場を去った。



そもそもなぜ、就活段階でこのような怪しい会社を見抜けなかったのか。男性は動画の終盤で、就活時に「長男なもので焦りまくっちゃって」と、親や周囲からのプレッシャーによって、エージェントに勧められるまま入社を決めた経緯を告白。当時の自分を後悔しつつ、「文系を取らない会社でも理系は全然待っててくれるので、焦らずに就活しましょう」と、自身の失敗を振り返りながら同世代の就活生へ切実なメッセージを送った。