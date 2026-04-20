【迷惑客】それやめて！客がセルフレジに小銭を大量投入!?現場の悲鳴を描いた接客あるある漫画に共感の声続出【作者に訊いた】
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最近では、セルフレジで決済するスーパーが多くなってきた。支払い方法でトラブルになることもあるが、今回はセルフレジを両替機のように使ってしまう狸谷( @akatsuki405)さんの『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より「己の便利は誰かの不便」をお届けしよう。
■ あなたのその行動、大丈夫？セルフレジで起きたトラブルから考える利用マナーとは
セルフレジに小銭を一気に流し込み、財布を軽くする――そんな“裏ワザ”を試しに来た客が、小銭入れごとぶちまける…。その裏でスタッフが直面するのはトラブルだ。折れた1円玉、キャンペーンシール、小さな折り鶴……本来入るはずのない異物が混ざれば、機械はすぐにエラーを起こし、修理行き。賠償のリスクさえあると知る娘が、慌てて止めに入る場面も描かれる。
本作には、同様の詰まりでレジが長時間止まったという声がたくさん届いている。なかでもシールやネジは詰まりやすく、さらにはお札投入口にレシートを入れるケースまであり、長時間レジが使えなくなることもあるという。こうしたトラブルの対応について、作者の狸谷さんは「ルールを守ってご利用して戴ければ幸いですが、サービスによっては一定期間利用停止になったり、サービスそのものがなくなってかえって不便になったりする場合もあります」と語り、「自分が利用しているものは他のお客様も利用していると考えていただけたらうれしい」と明かしてくれた。
さらに、スーパーには“日常化した非常識”も潜む。来るたびに大量の割り箸を持ち帰る客、商品を口にしたまま無言で差し出す客。唾液で汚れた商品を前に、何事もなかったように対応せざるを得ない現実がある。
便利さの裏側で支えている人がいることを、どれだけ想像できるか。何気ない行動が誰かの負担になっていないか。本作「己の便利は誰かの不便」を読んで一度考えてみてほしい。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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