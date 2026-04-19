【プレミアリーグ第33節】(Tottenham Hotspur Stadium)

トッテナム 2-2(前半1-1)ブライトン

<得点者>

[ト]ペドロ・ポロ(39分)、シャビ・シモンズ(77分)

[ブ]三笘薫(45分+3)、ジョルジニオ・ルター(90分+5)

<警告>

[ト]イブ・ビスマ(34分)、ケビン・ダンソ(65分)、シャビ・シモンズ(78分)、ロベルト・デ・ゼルビ(53分)

[ブ]マッツ・ビーファー(37分)

観衆:61,167人

三笘薫がスーパーゴールも座り込んで“インアウト”交代…降格圏トッテナムは90+5分悪夢の失点でドロー、2026年未勝利続く

└三笘薫が冷静ダイレクトボレー弾で今季3点目!! トッテナム戦で同点ゴールをゲット