トッテナムvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第33節】(Tottenham Hotspur Stadium)
トッテナム 2-2(前半1-1)ブライトン
<得点者>
[ト]ペドロ・ポロ(39分)、シャビ・シモンズ(77分)
[ブ]三笘薫(45分+3)、ジョルジニオ・ルター(90分+5)
<警告>
[ト]イブ・ビスマ(34分)、ケビン・ダンソ(65分)、シャビ・シモンズ(78分)、ロベルト・デ・ゼルビ(53分)
[ブ]マッツ・ビーファー(37分)
観衆:61,167人
├三笘薫がスーパーゴールも座り込んで“インアウト”交代…降格圏トッテナムは90+5分悪夢の失点でドロー、2026年未勝利続く
└三笘薫が冷静ダイレクトボレー弾で今季3点目!! トッテナム戦で同点ゴールをゲット
トッテナム 2-2(前半1-1)ブライトン
<得点者>
[ト]ペドロ・ポロ(39分)、シャビ・シモンズ(77分)
[ブ]三笘薫(45分+3)、ジョルジニオ・ルター(90分+5)
<警告>
[ト]イブ・ビスマ(34分)、ケビン・ダンソ(65分)、シャビ・シモンズ(78分)、ロベルト・デ・ゼルビ(53分)
[ブ]マッツ・ビーファー(37分)
観衆:61,167人
├三笘薫がスーパーゴールも座り込んで“インアウト”交代…降格圏トッテナムは90+5分悪夢の失点でドロー、2026年未勝利続く
└三笘薫が冷静ダイレクトボレー弾で今季3点目!! トッテナム戦で同点ゴールをゲット