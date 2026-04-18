猫に与えてはいけない危険な野菜4選

猫に与えてはいけない野菜の代表といえば、玉ねぎをはじめとするねぎ類ですが、実はそれ以外にも危険な野菜はたくさんあります。ここでは危険度が高く、私たちの食卓にのぼる機会が多い野菜を中心に紹介します。

いずれも、命にかかわる可能性がある危険な野菜ばかりですから、ぜひ覚えておきましょう。

1.ねぎ類

ねぎ類は、猫の命にかかわる危険な野菜のひとつです。玉ねぎ、ねぎ、にら、ニンニク、わけぎなど身近な食材であり、常備されている方も多いでしょう。これらの野菜には、中毒の原因となる『アリルプロピルジスルフィド』などの有機チオ硫酸化合物が含まれています。加熱しても毒性が失われないため、ねぎ類を使った料理にも注意が必要です。

猫が誤食すると、赤血球が破壊され、溶血性貧血を引き起こします。最悪の場合は、急性腎不全を引き起こし、死に至ります。

ハンバーグやコロッケ、カレーなどには細かく刻まれていたり煮溶かされていたりして、見た目ではわかりにくくなっていることも多いため注意が必要です。

2.じゃがいも

じゃがいもの芽や緑色に変色した皮の部分には、天然毒素「ソラニン」や「チャコニン」が多く含まれています。これらは神経に作用するステロイドアルカロイドの一種で、摂取すると嘔吐・下痢、ふらつき、けいれん、呼吸不全などを引き起こします。

熟したじゃがいもは、適切に処理すれば猫にも与えられますが、積極的に与える必要はありません。

また、家庭菜園のじゃがいもは特に芽が出やすく、管理に注意が必要です。

3.トマト

完熟した赤いトマトの果肉部分は、猫が少量食べても問題ないとされています。しかし、葉や茎、ヘタ、未熟な青いトマトには、トマチン（ソラニンに類似したアルカロイド系の毒素）が含まれているため有害です。

猫が食べると嘔吐・下痢、ふらつき、呼吸困難などの症状が出ることがあります。また、誤って触れてしまうだけで、皮膚炎の原因になることもあるため注意が必要です。家庭菜園でトマトを育てている場合は、葉や茎・青い実に猫が触れないよう管理しましょう。

4.サトイモ

サトイモには、シュウ酸カルシウムの針状結晶が含まれています。洗ったときに手がかゆくなる原因でもあります。

猫がサトイモを誤って摂取すると、針状結晶が口腔内や消化管の粘膜を刺激して、口のしびれ、よだれ、嘔吐・下痢、気道閉塞などの症状があらわれ、最悪は命を落とします。また、誤って触れると皮膚炎の原因にもなりえるため注意しましょう。

ただし、シュウ酸カルシウムは熱に弱いため、加熱することで結晶の毒性はある程度軽減されます。

危険な野菜を誤食したときの対処法

危険な野菜を誤食した場合、重要なのは「いかに早く動物病院に連絡するか」です。症状が出ていなくても時間が経つほど毒素が体内に吸収され、治療が困難になります。誤食に気づいた時点で、すぐに動物病院を受診しましょう。

ただし、食べたからといって、必ず命にかかわるわけではありません。冷静に対応することも大切です。

受診時には「なにを」「いつ」「どのくらいの量」食べたかが重要になります。写真に撮る、メモをするなどして正確に伝えられるようにしておきましょう。動物病院ではこの情報をもとに、状況に応じた治療がおこなわれます。

そしてなによりも大切なのは、危険な食材は猫の手が届かない場所に保管することです。扉を開けてしまう猫には、チャイルドロックをつけるなどの対策もおすすめです。

まとめ

今回紹介した4種類の野菜は、いずれも日常的に食卓に並ぶ食材です。つまり、猫が誤って口にしてしまう可能性が高い食材ともいえます。

大切なのは「食べてから対応する」のではなく「食べさせない環境を作る」ことです。調理中や食事中は猫をキッチンに立ち入らせない、食材を出しっぱなしにしないといった習慣が、誤食事故の予防につながります。

今回紹介した野菜はほんの一部にすぎません。ほかにも、ぎんなんや生の大豆、きのこなど猫が中毒を起こす野菜はたくさんあります。愛猫の健康と命を守るためには、むやみに与えないようにし、管理を徹底しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)