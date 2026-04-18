最後はVARに救われた町田、初参戦ACLEでベスト4の快挙!! “お家芸”ロングスロー&堅守でサウジ王者を撃破

最後はVARに救われた町田、初参戦ACLEでベスト4の快挙!! “お家芸”ロングスロー&堅守でサウジ王者を撃破