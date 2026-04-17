「日経225ミニ」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限3207枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3207枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3207( 3207)
ソシエテジェネラル証券 2226( 2226)
バークレイズ証券 2106( 2106)
SBI証券 3430( 1554)
楽天証券 2874( 1114)
松井証券 303( 303)
フィリップ証券 255( 255)
マネックス証券 148( 148)
日産証券 125( 125)
三菱UFJeスマート 358( 118)
JPモルガン証券 112( 112)
インタラクティブ証券 93( 93)
ドイツ証券 20( 20)
ゴールドマン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 126580( 126580)
ソシエテジェネラル証券 57078( 57078)
バークレイズ証券 38455( 38455)
SBI証券 53441( 23345)
楽天証券 38135( 16283)
松井証券 13208( 13208)
日産証券 8480( 8480)
サスケハナ・ホンコン 7010( 7010)
三菱UFJeスマート 8811( 5193)
ビーオブエー証券 4409( 4409)
JPモルガン証券 4114( 4114)
ゴールドマン証券 3898( 3880)
マネックス証券 3298( 3298)
フィリップ証券 1170( 1170)
モルガンMUFG証券 1128( 1128)
みずほ証券 987( 987)
インタラクティブ証券 878( 878)
BNPパリバ証券 637( 637)
野村証券 610( 610)
広田証券 361( 361)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
楽天証券 48( 42)
ABNクリアリン証券 34( 34)
フィリップ証券 15( 15)
インタラクティブ証券 12( 12)
JPモルガン証券 7( 7)
ドイツ証券 7( 7)
SBI証券 14( 6)
三菱UFJeスマート 7( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3207( 3207)
ソシエテジェネラル証券 2226( 2226)
バークレイズ証券 2106( 2106)
SBI証券 3430( 1554)
楽天証券 2874( 1114)
松井証券 303( 303)
フィリップ証券 255( 255)
マネックス証券 148( 148)
日産証券 125( 125)
三菱UFJeスマート 358( 118)
JPモルガン証券 112( 112)
インタラクティブ証券 93( 93)
ドイツ証券 20( 20)
ゴールドマン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 126580( 126580)
ソシエテジェネラル証券 57078( 57078)
バークレイズ証券 38455( 38455)
SBI証券 53441( 23345)
楽天証券 38135( 16283)
松井証券 13208( 13208)
日産証券 8480( 8480)
サスケハナ・ホンコン 7010( 7010)
三菱UFJeスマート 8811( 5193)
ビーオブエー証券 4409( 4409)
JPモルガン証券 4114( 4114)
ゴールドマン証券 3898( 3880)
マネックス証券 3298( 3298)
フィリップ証券 1170( 1170)
モルガンMUFG証券 1128( 1128)
みずほ証券 987( 987)
インタラクティブ証券 878( 878)
BNPパリバ証券 637( 637)
野村証券 610( 610)
広田証券 361( 361)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
楽天証券 48( 42)
ABNクリアリン証券 34( 34)
フィリップ証券 15( 15)
インタラクティブ証券 12( 12)
JPモルガン証券 7( 7)
ドイツ証券 7( 7)
SBI証券 14( 6)
三菱UFJeスマート 7( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース