（株）松河屋（TDB企業コード：400187297、資本金1000万円、愛知県名古屋市中区栄4-9-27、代表西野嘉高氏）は、8月23日までに事業を停止し、事後処理を宮田智弘弁護士（安井・宮田法律事務所、愛知県名古屋市中区丸の内1-4-12、電話052-239-1210）ほかに一任、自己破産申請の準備に入った。当社は、1862年（文久2年）創業、1950年（昭和25年）8月に法人改組された和菓子メーカー。江戸末期創業で業歴150年を超える、当地でも老舗