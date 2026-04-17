『BKB』ことお笑い芸人のバイク川崎バイクさんが4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩芸人からのアドバイスを受け、改名するかどうか迷っていることを告白しました。

【写真を見る】【 バイク川崎バイク 】改名するか悩み告白「実は前々から」 投稿受けて新芸名案などコメント続々





「そういえば昨日楽屋でキム兄に「そろそろBKBに改名したらどうや？そのほうがシンプルでいいやろ」的なことを言われて実は前々から本当に迷ってる。」と、以前から解明について悩んでいることを告白。





続いて「名前、なんか長いよなーとは思ってた。ただ、そうすると『バイク』と呼んでた人たちがいったん困るか」「でも営業先などの大人が毎回『バイク川崎バイクさん、？バイクさん、BKBさん、なんてお呼びしたらいいですか？』みたいなあの申し訳ないやり取りはなくなるか。むしろ『BKB』呼びの人のほうが基本多い気はしてるし。ファンの方も含め。いや待てよ、常連のファンの人は『バイクさん』が多い気もする。なんとなく知ってる人は『BKB見れた』って言ってて、常連さんは『バイクさん見てきた』って言ってる気がする。体感だけど。でも東京の後輩はほぼ『Bさん』呼びよな。サンダルやないねんから。」と、これまでお世話になってきた人たちのことを回想しつつ、想いを吐露。そして、“持ちネタ”への影響もあるようで「改名してしまうと『バイクだけにブンブン！』とか言うのが意味わからんくなるのがネックか。なにがバイクやねんと。他にも『すごい、これはすごい！』とかのコメントに対して『バイク川崎バイクみたいに言うなよ』という、ごく一部で浸透してるソリッドツッコミもできなくなるか」と、改名した場合のことを想像。その上で「もう少しやはりBKBことバイク川崎バイクでいくか。僕はまだ、このままが、ベターか。BKB。ヒィア。ススス。てかスススてなんやねん。てかヒィアもようわからんし。てかずっとだらだらなに言うてんねん。シランガナ。公式マークもったいなおい。そんな夜」と締めくくりました。この“お悩み投稿”を受け「BKバイクでどうでしょう？」「海外狙うならBKB」「バイクKバイクとか？」「バイク川崎バイクさんのままが良いです！」「私も『バイクさん』呼びなので、今のまま派です」「ずっとB K Bさんだと思ってました」「どっちでもいい」など、多くのコメントが寄せられています。【担当：芸能情報ステーション】