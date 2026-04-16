この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「これ全部しまむらはヤバい‥高見え11点爆買い」を公開した。今回は、ファッションセンターしまむらで購入したという春服を紹介し、プチプラアイテムを活かした大人のコーディネート術を披露している。

動画の冒頭では、メッシュ素材の紺ブレにカーキのパンツを合わせた「全身しまむら」のコーディネートで登場。「レベル高すぎ」と、アイテムの質の高さを絶賛する。続いて、裾に大ぶりなレースがあしらわれた白い長袖トップスを紹介。「本当に今流行ってます」とトレンドを押さえたアイテムであることを強調した。

さらに、シルバーのボストンバッグを取り上げ、「これ見てください。すごい、素材いいです」とその質感に言及。「めっちゃ高見えします」と、価格以上の魅力を力説している。

中盤から終盤にかけては、「大好きなアイテム」と語る定番のデニムシャツに、ボリュームのある白いフレアスカートを合わせた爽やかな着こなしを披露。「白いスカート欲しかったんですよ」と語り、スカートの美しいシルエットを見せている。また、グレーのジップパーカーには黒のチュールスカートを合わせるスタイリングも紹介。チュールスカートについては「ポイントはしっかり生地が2枚使いになってる」と、生地の構造やデザインの細かなこだわりを解説した。

大人が取り入れやすいプチプラアイテムの選び方や着こなしの工夫は、日々のコーディネートを考える上での参考になりそうだ。春に向けてワードローブをアップデートする際のヒントとして、役立ててみてはいかがだろうか。

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