モバイルバッテリーの機内持ち込みに“新ルール”追加へ 個数制限や機内充電の禁止など…24日から適用
国土交通省は14日、公式サイトやSNSにて、モバイルバッテリーの機内持ち込みルールに新たな項目が追加されることを発表した。新ルールの適用開始は24日からとなる。
【画像】国土交通省が発表した、モバイルバッテリー機内持ち込みの新ルール詳細
近年、国内外において、機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事例が発生しており、モバイルバッテリーに対するリスクの低減を目的として、国際基準の緊急改訂があり、機内持ち込み個数の制限や充電の制限など、モバイルバッテリーの取り扱いが変更となる。
従来の「預け入れ手荷物に入れない」「ワット時定格量160Whまで」「ショートしないように個々に保護」「収納棚に収納しない」の4つに加え、今回追加される3つの項目は下記の通り。
・機内持込みのモバイルバッテリーは「2個」まで
・機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと
・機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと
SNSでは「わたし用心深すぎてモババ4つは持ってた これからは厳選しなきゃね」「カメラの予備電池には大きな制限がなさそうで、ひとまずよかった」「本当に困る」「ライブ遠征で飛行機移動する方々はご注意を」などの声が上がっている。
【画像】国土交通省が発表した、モバイルバッテリー機内持ち込みの新ルール詳細
近年、国内外において、機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事例が発生しており、モバイルバッテリーに対するリスクの低減を目的として、国際基準の緊急改訂があり、機内持ち込み個数の制限や充電の制限など、モバイルバッテリーの取り扱いが変更となる。
・機内持込みのモバイルバッテリーは「2個」まで
・機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと
・機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと
SNSでは「わたし用心深すぎてモババ4つは持ってた これからは厳選しなきゃね」「カメラの予備電池には大きな制限がなさそうで、ひとまずよかった」「本当に困る」「ライブ遠征で飛行機移動する方々はご注意を」などの声が上がっている。