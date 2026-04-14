今夜『オモウマい店』約370グラムのチキンカツに焼きそば＆ミニうどん…チキンカツ定食“900円” 物価高騰もボリューム下げない理由

今夜『オモウマい店』約370グラムのチキンカツに焼きそば＆ミニうどん…チキンカツ定食“900円” 物価高騰もボリューム下げない理由