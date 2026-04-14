今夜『オモウマい店』約370グラムのチキンカツに焼きそば＆ミニうどん…チキンカツ定食“900円” 物価高騰もボリューム下げない理由
きょう14日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)に、「大テーブル占拠！倍倍定食」が登場する。
【オモウマ写真】お盆に収まらない…品数豊富のスペシャル定食”1200円”
和歌山・岩出市にある定食屋。訪れた人から思わず「めっちゃデカい」、「めっちゃ長い」と驚きの声があがるボリューミーな定食が特徴。“チキンカツ定食”（900円）は、鶏もも肉一枚、約370グラムのチキンカツに焼きそば、さらにミニうどんが付く。
名物は、元割烹料理店出身の料理長が腕を振るう“スペシャル定食”（1200円）。大根の味噌あえ、ほうれん草のおひたし、香りの強いかつお節の一番出汁を使っただし巻き卵、自家製の鶏ハムなど、9種類の小鉢はすべて手作り。さらに唐揚げが3個も付いてくる。その品数の多さもあり、お盆に収まりきらず１プレートを追加で提供する。4人席でも、3人以上になるとひとつのテーブルに料理を置くのが難しくなるため、1〜2人は隣のテーブルに移動してもらうことも。
ほかにも、230グラムのお肉に数種類のルーを混ぜた特製ソースが決め手の“ハンバーグ定食”（1200円）や、和歌山県産の天然スズキやツバスをはじめ、真鯛の炙り、ガンゾウビラメといった約20枚切り身がのる“刺身定食”（1200円）まで、どれもお客さんがお腹いっぱいになるものばかり。5年前、前職場で同僚だった料理長を誘って店を開いた女性店主は、「晩ご飯いらんわって言われるのはすごくうれしい」と笑顔を浮かべる。
物価は高騰を続けているが、「食べれることは幸せなこと」と、ボリュームを下げることは一切考えていない。そのこだわりの理由とは。
このほか、「『小林君八百屋』、その後」を届ける。
【オモウマ写真】お盆に収まらない…品数豊富のスペシャル定食”1200円”
和歌山・岩出市にある定食屋。訪れた人から思わず「めっちゃデカい」、「めっちゃ長い」と驚きの声があがるボリューミーな定食が特徴。“チキンカツ定食”（900円）は、鶏もも肉一枚、約370グラムのチキンカツに焼きそば、さらにミニうどんが付く。
ほかにも、230グラムのお肉に数種類のルーを混ぜた特製ソースが決め手の“ハンバーグ定食”（1200円）や、和歌山県産の天然スズキやツバスをはじめ、真鯛の炙り、ガンゾウビラメといった約20枚切り身がのる“刺身定食”（1200円）まで、どれもお客さんがお腹いっぱいになるものばかり。5年前、前職場で同僚だった料理長を誘って店を開いた女性店主は、「晩ご飯いらんわって言われるのはすごくうれしい」と笑顔を浮かべる。
物価は高騰を続けているが、「食べれることは幸せなこと」と、ボリュームを下げることは一切考えていない。そのこだわりの理由とは。
このほか、「『小林君八百屋』、その後」を届ける。