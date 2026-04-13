一番くじ『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が「セブンイレブン」に登場！ クッションやルームライトなど展開
4月24日（金）公開の新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を題材にした「一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」が、4月24日（金）から、全国の「セブンイレブン」や「Nintendo TOKYO」などで発売される。
【写真】新たな大冒険をモチーフにしたルームライトも！ 景品一覧
■作品の世界観を満喫
今回『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開に合わせ発売されるのは、作品の世界観を満喫できるグッズがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
A賞は、マリオがデザインされた約60cmの「ビッグサイズクッション」。次いでB賞は銀河“ギャラクシー”をめぐる新たな大冒険をモチーフにした「ギャラクシールームライト」で、シェードをしたまま使用すればナイトランプとして、シェードを外して使用することでイラストを楽しめる。
そして、C賞は映画に登場するキャラクターの「チコ ぬいぐるみ」、D賞はファスナーを動かすとマリオとヨッシーが銀河（ギャラクシー）の大冒険をしているように見える「スライドファスナーポーチ」を提供。そのほか、「ストックコンテナ」、「ハンドタオル」、「ステーショナリーコレクション」、「ぷっくりラバーマーカーチャーム」も並ぶ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には「ヨッシー ビッグサイズクッション」を用意。加えて、「クッパJr．クラウン トートバッグ」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】新たな大冒険をモチーフにしたルームライトも！ 景品一覧
■作品の世界観を満喫
今回『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開に合わせ発売されるのは、作品の世界観を満喫できるグッズがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
そして、C賞は映画に登場するキャラクターの「チコ ぬいぐるみ」、D賞はファスナーを動かすとマリオとヨッシーが銀河（ギャラクシー）の大冒険をしているように見える「スライドファスナーポーチ」を提供。そのほか、「ストックコンテナ」、「ハンドタオル」、「ステーショナリーコレクション」、「ぷっくりラバーマーカーチャーム」も並ぶ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には「ヨッシー ビッグサイズクッション」を用意。加えて、「クッパJr．クラウン トートバッグ」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。