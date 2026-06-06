◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月６日、美浦トレセン５度目の挑戦でＧ１初タイトルを狙うレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、意欲的な調整を行った。レース前日の６日は、坂路で４ハロン５７秒２―１３秒７をマークすると、角馬場に移動して入念にキャンター。レース前日を考えると時計を出してきた。山崎助手は「競馬前日にしては速いと思