高市早苗首相は13日から欧州を歴訪する方向で最終調整に入った。13日に日本を出発し、14日に英国でスターマー首相、15日にイタリアでメローニ首相と個別に会談する見通しだ。15〜17日にはフランスで先進7カ国首脳会議（G7サミット）に初めて出席する。複数の政府関係者が3日、明らかにした。G7サミットでは、中国による輸出規制をにらんだ重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化や、中東情勢を踏まえたエネルギーの安定供給