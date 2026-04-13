エルアル・イスラエル航空は、運航規模を拡大する。

停戦への合意を受けたもので、欧州やアメリカ、アジアの約40都市へ段階的に乗り入れを再開する。現段階では、1機あたりの乗客数を100名に制限している。

東京/成田〜テルアビブ線の運航も再開する計画で、テルアビブを4月12日と14日、15日発の運航を予定している。機材はボーイング787-9型機を使用する。

4月18日までのイスラエル発の新規予約は停止しており、現時点ですでに航空券を保持している人に座席を割り当てている。再割当てを待っている人は多く、元の航空券の日付に基づいて割り当てを行っている。8月までの出発便を対象に、エコノミークラスとプレミアムクラスでは、運賃の上限を設定している。

■ダイヤ

LY60 東京/成田（12：25）〜テルアビブ（19：10）／4月14日

LY60 東京/成田（15：25）〜テルアビブ（22：20）／4月15日

LY60 東京/成田（15：40）〜テルアビブ（22：25）／4月16日

LY61 テルアビブ（19：45）〜東京/成田（13：20+1）／4月14日

LY61 テルアビブ（19：50）〜東京/成田（13：25+1）／4月15日

LY61 テルアビブ（20：00）〜東京/成田（13：35+1）／4月12日