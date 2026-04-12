【2026桜花賞】買ってはいけない馬券の特徴｜前走6着以下の絶望的データとは？



桜花賞の激走パターン

【5枠】

以前の桜花賞は７・８枠が好成績を残していたが、近年のトレンドは５枠である。

過去10年の８枠は［0・3・0・27］と低調で、22 年以降は４着が最高。

一方、５枠は［2・3・2・13］。

ただし、連対率25％は第１位ではあるが、飛び抜けた成績ではない。

しかし、この５枠は毎年必ず１頭以上⑩人気以下が入っている。

そして、⑩人気以下を除いた５枠の成績は［2・3・2・2］で複勝率は驚異の78％。

なお、着外２頭は430 キロ未満の軽量馬。430 キロ以上の７頭は馬券から外れていない。

雨中の決戦を制した20年デアリングタクトは５枠⑨番。

この時の人気は２歳女王レシステンシアに次ぐ②人気だった。

なお、デアリングタクトの馬体重は466 キロ。

同じ５枠で勝利を収めている17 年レーヌミノルと同じ馬体重だった。

圧倒的①人気のソウルスターリングを下し、⑧人気で大金星を挙げた17 年レーヌミノルは５枠⑩番。

５枠は１桁人気であれば、穴馬でも激走しているので要注意。

ちなみに17 年桜花賞の上位３頭は前年阪神JFの１～３着馬だった。

雨中の決戦で直線馬群を割ったマジックマンの妙技外の２歳女王アルマヴェローチェの追撃を退ける。

エンブロイダリーでＪ・モレイラ桜花賞連覇達成！

桜花賞 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』