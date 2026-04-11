どんな服にもあう♡ カップルでシェアしたい【デニムハンティングジャケット】ペア着回し特集

わたしの服で、僕の服。ふたりのものが増えるたび、距離は近づいていくもの。そこで今回は、どんな服にもあわせやすい「デニムハンティングジャケット」の着回しをご紹介します。女のコでも取り入れやすいヴィンテージライクなデザインだから、初めてのカップルシェアにオススメです♡

カップルシェアな春アイテム この春、女のコも取り入れやすいヴィンテージライクなカジュアル服をピックアップ。メンズM〜Lサイズを選べば、身長差があるカップルも難なくシェアできちゃいます。

着回すアイテムはこちら♡ ハンティングジャケット 春アウターは男女人気のバブワーをチョイス。どんな服にもあわせやすいデニムを選ぶとシェアしやすいのでオススメ。 デニムハンティングジャケット 72,600円／バブアー（バブアー パートナーズ ジャパン）

彼の服を着る私、ちょっぴり感じる優越感 共有の服はいつだって、私には少しブカブカだ。まさに“彼から借りてます”ってそんな感じ。誰に見せびらかすわけでもないけど「君の彼女」っていう証みたいで胸の奥に広がるささやかな優越感。 不思議と春を感じる花柄×デニムの組みあわせ ハンティングジャケットは着回し。アイボリーチュールプリントワンピース 14,960円／être loin イヤリング 2,750円、ネックレス2,090円／ともにアネモネ（サンポークリエイト）バッグ 20,460円／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）

離れていても君を感じる 別々の場所にいても、シェアアイテムを着ていると少しだけ感じるお互いの存在。君もそう感じてるのかなって思うだけで、今日もなんだか幸せな気持ちで満たされる。 明るめのパンツで春らしくおめかし ハンティングジャケットは着回し。白Tシャツ 4,400円、ベージュチノパンツ 13,200円／ともにリーバイス®（リーバイ・ストラウス ジャパン）バッグ 23,100円／バブアー（バブアーパートナーズ ジャパン） PROFILE 郄橋大翔 たかはし・ひろと●2000年8月19日生まれ、大阪府出身。雑誌MEN'SNON-NO専属モデル。主な代表作に、ドラマ『あなたを殺す旅』『離婚後夜』。映画『ロマンティック・キラー』。WEBドラマ『今際の国のアリス シーズン3』など。 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／本田紗来（本誌専属）、郄橋大翔（MEN'S NON-NO専属モデル）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来