「ポテトサラダ」をおいしく作るコツは下味をしっかりつけること！【定番おかずの新しい作り方】
【画像で確認】より簡単でおいしい「定番おかずの新しい作り方」バリエ10品
「ポテサラ」といえば食卓の名脇役。雑誌『レタスクラブ』の読者アンケートでも、「よりおいしく作りたいと思う定番料理」に名前が挙がりました。そこで、ポテサラのポテンシャルをこれまで以上に引き出すポイントや新ワザを、料理研究家・小田真規子さんに教えていただきました！
教えてくれたのは
▷小田真規子さん
■ポテトサラダ
しっとり、ホクホク。常備したい定番の一品
【おいしく作る新ワザ】
1．じゃがいもは厚め（約1cm）に切ってうまみを逃さず、粉吹きいもにして味わい深く。
2．マヨネーズを加える前に下味をしっかりつけ、味のベースを作る。
＜材料・作りやすい分量＞＊全量で741kcal／塩分7.0g
・ロースハム・・・ 4枚
・じゃがいも・・・ 3〜4個（約400g）
・玉ねぎ・・・ 1/2個（約100g）
■Ａ＜混ぜる＞
└酢 ・・・大さじ2
└砂糖 ・・・大さじ1
└塩 ・・・小さじ1/2
■Ｂ
└マヨネーズ・・・ 大さじ4
└練りがらし・・・ 小さじ1/2
塩
＜作り方＞
1．じゃがいもをゆでる
じゃがいもは1cm厚さの輪切り（大きければ半月切り）にし、水に約5分さらして水けをきる。鍋に入れてかぶるくらいの水を加え、中火にかける。煮立ったらふたをして、弱火で約10分、竹串がすっと通るくらいまでゆでる。
2．粉吹きいもにする
ゆで汁を1/4カップ取り分けて湯をきり、取り分けたゆで汁とともにじゃがいもを鍋に戻して中火にかける。ふつふつしてきたらふたをして時々鍋を揺すり、1〜2分煮て粉を吹かせる。
余分な水分をとばしてよりおいしく
余分な水分をとばして粉を吹かせると、じゃがいもの味わいが増し、調味料もよくしみておいしさアップ。
3．下味をつけ、マヨや具と混ぜる
火を止めてAを加えてからめ、へらで細かく潰してボウルに移し、粗熱をとる。玉ねぎは縦薄切り、ハムは1cm四方に切る。玉ねぎは塩小さじ1/2をふって混ぜ、約10分おいて水けを軽く絞る。じゃがいもにB、玉ねぎ、ハムを加えて混ぜる。
ゆで卵、かにかまなど、好みの具を加えてアレンジしよう！
＊ ＊ ＊
ポテサラの土台は、あくまでじゃがいもと玉ねぎ。下味をしっかりつけ、隠し味のからしで全体を引き締めているので、ふたつの食材だけでも十分おいしく仕上がります。ハムはあくまでアクセントだから、好きな具を加えたり置き換えたりして、「わが家のポテサラ」を追求してみましょう！
レシピ考案／小田真規子 撮影／澤木央子 スタイリング／しのざきたかこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々