「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）

ミラクル逆転劇で阪神が首位浮上！九回、大山の適時打で１点差に迫り、なお２死一、三塁で代打・前川右京外野手（２２）が登場。右翼線適時二塁打に失策が絡み逆転に成功した。今季初安打となる一打で２０１８年以来にバンテリンドームでの初戦勝利に導いた。鬼門を打ち破り、貯金を今季最多の「５」とした。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−阪神らしい粘り強さが出た。

「僅差でゲームを置きながらチャンスを待つという形で、最後に束になって戦っていくことができました。連動してくれたと思いますね」

−序盤から攻めた攻撃が続いていた結果。

「選手たちの今、持っている能力とベンチ全員で戦いながらね。うまくいったと言いますか、よく連動してくれました」

−監督も感情を爆発。

「きっかけの時期ですからね、この春は。選手たちを乗せていかなきゃいけません。乗り遅れないように、という選手もたくさんいますから。切磋琢磨（せっさたくま）しながら、自分もこのチームになんとか乗るんだというような気持ちがね。打席に向かう気持ち、代走やリリーフでいく気持ち、先発でももう１イニングとか。ポジショニングもそうですし、いろんなことが連動してくると思います」

−難しい試合だったが、最後は岩崎が締めた。

「彼は彼ですから」

−また一つずつ変わらずに戦うことが大事。

「そうですね。明日デーゲームなので、早く寝ましょう（笑）」