令和ロマン・松井ケムリ、大手証券会社副会長の父の“VIP”ぶり語る 衝撃の一言も…共演者は「漫画でしか聞かない！」
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32）が9日放送のフジテレビ系トークバラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。大手証券会社の副会長を務める父から言われた衝撃の言葉を明かした。
【写真】「金箔はヤベェだろ」SNSで話題、松井ケムリが公開した親からの“高級感あふれる”贈り物
この日番組でケムリは、裕福な家庭で育った自身の恋愛における金銭感覚の考え方などを語った。その中では父親についても語り、海外旅行の際は、父親だけ税関が別室という驚きのエピソードも明かした。
さらにケムリは父親から過去に「はっきり家庭の中で、『われわれエリートは』って言ったんです」と語った。これにはスタジオのファーストサマーウイカも「漫画でしか聞かないのよ！」
ケムリも中高は私立、大学は慶応義塾大法学部を卒業しており、自分自身もエリートである自覚はあると正直に語り、「芸人になってなかったら、もうちょっと日本のGDPに貢献できたと思います」とスタジオを笑わせた。
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ケムリも中高は私立、大学は慶応義塾大法学部を卒業しており、自分自身もエリートである自覚はあると正直に語り、「芸人になってなかったら、もうちょっと日本のGDPに貢献できたと思います」とスタジオを笑わせた。