この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ヨーロッパに大変動!?今のうちに移すべき資産について解説します！」と題した動画で、地政学リスクが高まるヨーロッパの最新動向と、日本人投資家が取るべき資産防衛策について解説している。

今、ヨーロッパでは対イラン戦争やウクライナ情勢を受け、防衛とエネルギーの両面で大きな変化が起きている。宮脇氏は、アメリカに依存できない状況下で自立を迫られるEUの現状を「欧州の要塞化」と表現。ドイツが国防予算をGDP比2.1%に引き上げるなど、各国が防衛費を大幅に拡大している背景を説明した。

さらに、EU周辺国の動きにも注目が集まる。中東との最前線に位置するトルコは、防衛の壁としての価値が高まり、EUとエネルギー防衛協力に関する共同声明を出した。中国への工場設置リスクが懸念される中、空路で近く若い働き手が多いトルコは、EUにとって理想的な巨大工場としての役割を期待されているという。一方、自国通貨クローナの下落に苦しむスウェーデンは、インフレによる国民生活の圧迫から脱却するため、ユーロの導入に向けた国内調査を開始していると解説した。

これらの情勢を踏まえ、宮脇氏は投資家が取るべき具体的なアクションを2つ提示した。1つ目は、安定した成長が見込める「ヨーロッパの防衛・インフラ株」への注目である。2つ目は、スウェーデンのユーロ導入によって「ユーロそのものの信頼性が上がる」ことを見越した資産分散である。

動画の最後に宮脇氏は、「何か一つの通貨とか、何か一つの資産だけに全資産をつぎ込むのではなく、やっぱり分散をすることが重要。為替リスクに対するヘッジと、地理的・国家的な資産の分散が不可欠である」と動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:09

自立を迫られるヨーロッパの現状「欧州の要塞化」
03:17

防衛の壁として価値が高まるトルコとEUの接近
06:35

自国通貨の限界を感じユーロ導入を検討するスウェーデン
07:26

激動のヨーロッパ情勢から導く投資家の具体的なアクション
08:38

円安に直面する日本人が学ぶべき「アセットの分散」

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