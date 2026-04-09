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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説する欧州防衛の裏側。スウェーデンのユーロ移行検討から読み解く世界の投資戦略

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ヨーロッパに大変動!?今のうちに移すべき資産について解説します！」と題した動画で、地政学リスクが高まるヨーロッパの最新動向と、日本人投資家が取るべき資産防衛策について解説している。



今、ヨーロッパでは対イラン戦争やウクライナ情勢を受け、防衛とエネルギーの両面で大きな変化が起きている。宮脇氏は、アメリカに依存できない状況下で自立を迫られるEUの現状を「欧州の要塞化」と表現。ドイツが国防予算をGDP比2.1%に引き上げるなど、各国が防衛費を大幅に拡大している背景を説明した。



さらに、EU周辺国の動きにも注目が集まる。中東との最前線に位置するトルコは、防衛の壁としての価値が高まり、EUとエネルギー防衛協力に関する共同声明を出した。中国への工場設置リスクが懸念される中、空路で近く若い働き手が多いトルコは、EUにとって理想的な巨大工場としての役割を期待されているという。一方、自国通貨クローナの下落に苦しむスウェーデンは、インフレによる国民生活の圧迫から脱却するため、ユーロの導入に向けた国内調査を開始していると解説した。



これらの情勢を踏まえ、宮脇氏は投資家が取るべき具体的なアクションを2つ提示した。1つ目は、安定した成長が見込める「ヨーロッパの防衛・インフラ株」への注目である。2つ目は、スウェーデンのユーロ導入によって「ユーロそのものの信頼性が上がる」ことを見越した資産分散である。



動画の最後に宮脇氏は、「何か一つの通貨とか、何か一つの資産だけに全資産をつぎ込むのではなく、やっぱり分散をすることが重要。為替リスクに対するヘッジと、地理的・国家的な資産の分散が不可欠である」と動画を締めくくった。