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軍事行動の裏テーマは「ペトロダラーの死守」だった。ドル決済を脅かす中国やロシアへの圧力とは

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教養YouTuberのすあし社長が、YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」にて「なぜアメリカは次々と軍事行動を起こすのか？【トランプ本当の狙い】」を公開した。反戦を掲げるトランプ氏が世界各地で軍事行動を展開する背景と、その裏にある中国排除やドル覇権維持といった戦略について解説した。



すあし社長は冒頭で、トランプ氏が「私に投票すれば戦争は起きない」と宣言しながらも、イラクやベネズエラなど複数国で空爆や軍事作戦を行っている事実を提示する。その行動の背後には、テロ組織の排除という従来型の作戦に加え、「アメリカ大陸から中国を排除する」という大きな狙いが存在すると指摘した。



動画の中盤では、中国が中南米への投資やインフラ支援を通じて影響力を拡大し、アメリカの裏庭に深く入り込んでいる現状を説明している。トランプ政権はこれに対し、外部の干渉を許さない19世紀の「モンロー主義」を復活させる形で圧力を強めているという。ベネズエラの原油やグリーンランドのレアアースなど、戦略的資源へのアクセスを巡る攻防が具体例として挙げられた。



さらに終盤では、もう一つのテーマとして「ペトロダラーの死守」が語られる。世界の石油取引がドルで決済される仕組みがアメリカの経済覇権を支えているが、中国やロシアがドル以外の決済ルートを開拓していることで、その体制に亀裂が入り始めている。すあし社長は、ドル需要の低下がアメリカの金利上昇や経済的影響力の低下を招くリスクがあると述べ、「経済的な覇権を支える見えないインフラ」を守るための行動であると紐解いた。



こうしたアメリカの軍事行動や覇権争いは、日本のエネルギー価格や物価上昇にも直結する問題である。アメリカの対外戦略が単なる軍事作戦にとどまらず、世界経済の秩序を維持するための包括的なアプローチであることが浮き彫りになった。



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