春夏コーデに合う「おしゃ見えバッグ」→【ZARA】に売ってた、、！

春夏コーデの仕上がりがシンプルに感じたときは、華やぎを添えるバッグを合わせるのがおすすめです。今回は大人の着こなしになじむ「おしゃ見えバッグ」を【ZARA（ザラ）】からご紹介。季節感のある爽やかな素材やデザインを採用しているので、ぜひ春夏コーデの相棒にして。

春夏コーデに映える！ 爽やかな編み込みバッグ

【ZARA】「マルチポジションバケットバッグ」\8,590（税込）

編み込みデザインが涼しげなバケットバッグ。ハンドルとフチにはレザー調素材が使われており、軽やかな質感の中に上品さを感じさせます。両サイドのリングをつなげると、丸みのある可愛らしいシルエットに。内側にはファスナーポケットがあり、小物の収納に便利。Tシャツとジーンズのカジュアルなコーデに合わせるほか、リゾートシーンにもマッチしそうです。

カジュアルさと上品さを併せ持つミニトート

【ZARA】「ミニラフィアトートバッグ」\6,590（税込）

コンパクトなサイズ感のトートバッグは、ちょっとしたお出かけで重宝しそう。ラフィア素材が使われており、春夏シーズンにぴったり。深みのあるブラウンカラーで上品見えも狙えます。カジュアルなスタイルに合わせやすく、ジャケットスタイルに外しとして投入するのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M