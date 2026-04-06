レイヴィーナチュラリーのナイトケア♡癒しの香りボディシャンプー

一日の終わりをもっと心地よく過ごしたい方へ♡レイヴィーナチュラリーから、“眠り”をテーマにしたナイトケアシリーズが登場しました。香りにこだわったボディシャンプーは、深呼吸したくなるようなリラックス感が魅力。忙しい日々の中でも、自分をいたわるひとときを大切にしたい方にぴったりのアイテムです♪

おやすみ前の癒しタイムに



レイヴィー ドリームセントボディシャンプー

ドリームセントシリーズは、眠る前の時間に寄り添う香り設計が特徴。仕事や家事、勉強などで頑張った一日の終わりに、心をゆるめるようなひとときを演出します。

湯船につかりながらゆっくり呼吸を整えれば、自然とリラックスモードへ。日常の中で“自分に戻る時間”をつくるサポートをしてくれます。

容量：500ml

発売日：2026年4月6日（月）

販売：スギ薬局（一部店舗除く）

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選べる2つの香り



香りはロータスフラワーとラベンダーの2種類。

ロータスフラワーは、グレープフルーツやペアの爽やかさから始まり、ジャスミンやミュゲへと続くフローラルフルーティーの香り。

ラベンダーは、アロマティックなハーバル調で、やさしく穏やかな印象。清潔感のある香りが心を落ち着かせてくれます。

気分やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

うるおいケアも同時に



レイヴィーならではのゴートミルク（ヤギ乳）とミルクプロテインを配合。肌の乾燥を防ぎながら、しっとりなめらかな仕上がりへ導きます。

古い角質や皮脂もやさしく洗い流し、ツルツルとした肌触りを実現。香りだけでなく、ボディケアとしての満足感も高いアイテムです。

心も体も整えるナイトケア♡



レイヴィーナチュラリーのナイトケアは、香りと潤いで一日を優しく締めくくるアイテム♡毎日のバスタイムを少し特別にするだけで、心も体もリフレッシュできます。

自分へのご褒美として、穏やかな眠りへと導く新習慣を取り入れてみてくださいね♪