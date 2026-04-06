SEVENTEEN、13人全員で2回目の再契約へ ツアー最終公演で発表
【モデルプレス＝2026/04/06】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）が、所属事務所・プレディスエンターテインメントと2度目の再契約をしたことがわかった。4月6日、韓国メディアなどを通じて明らかとなった。
【写真】KPOPトップアイドル、“2回目の再契約”発表の舞台裏
同グループは4月5・6日に韓国・仁川アシアード主競技場にてワールドツアーの最終公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」を開催。韓国メディアによると、同公演のラストで13人揃っての再契約を明らかにし、リーダーのS.COUPS（エスクプス）は「議論をした末、13人全員で再契約することに決めました。同じ船に乗り力を合わせて前に進んでいきます」とコメントしたという。
SEVENTEENは2015年5月26日に韓国でデビュー。6周年を迎えた2021年7月に1回目の再契約を発表し、今回は2回目の再契約となる。今回の公演は、兵役中のJEONGHAN（ジョンハン）、WONWOO（ウォヌ）、WOOZI（ウジ）、HOSHI（ホシ）を除く9人で開催された。
2015年のデビューから、メンバーの脱退などは1度もなく、13人体制で活動を続けてきた同グループ。全員での2回目の再契約を受け、ファンからは「嬉しすぎる」「感動しました」「これからも13人を応援します」と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆SEVENTEEN、13人で再契約
同グループは4月5・6日に韓国・仁川アシアード主競技場にてワールドツアーの最終公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」を開催。韓国メディアによると、同公演のラストで13人揃っての再契約を明らかにし、リーダーのS.COUPS（エスクプス）は「議論をした末、13人全員で再契約することに決めました。同じ船に乗り力を合わせて前に進んでいきます」とコメントしたという。
◆SEVENTEEN、全員での再契約に反響相次ぐ
SEVENTEENは2015年5月26日に韓国でデビュー。6周年を迎えた2021年7月に1回目の再契約を発表し、今回は2回目の再契約となる。今回の公演は、兵役中のJEONGHAN（ジョンハン）、WONWOO（ウォヌ）、WOOZI（ウジ）、HOSHI（ホシ）を除く9人で開催された。
2015年のデビューから、メンバーの脱退などは1度もなく、13人体制で活動を続けてきた同グループ。全員での2回目の再契約を受け、ファンからは「嬉しすぎる」「感動しました」「これからも13人を応援します」と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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