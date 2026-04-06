「今日好き」出身ギャル、“久々前髪あり”ビジュに絶賛の声「新鮮で可愛い」「印象変わる」
【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が4月4日、自身のInstagramを更新。前髪をイメージチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」20歳ギャル「新鮮で可愛い」シースルー前髪で印象ガラリ
伊藤は「久々前髪ありの生活してるけどもう面倒くさくなってきた」とつづり、屋内での自撮りショットを複数枚投稿。横に流していたハイトーンベージュの前髪を目にかかるくらいの長さまでにカットし、雰囲気が変わったヘアスタイルを披露している。少しサイドに流し、シースルー気味の前髪を公開した伊藤は「結局すぐ流すことになりそうでわらう」とコメントしている。
この投稿にファンからは「前髪ありも似合う」「新鮮で可愛い」「印象変わる」「ギャルっぽくて好き」「メイクも髪型も良いね」「前髪のシースルーな感じが素敵」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳ギャル「新鮮で可愛い」シースルー前髪で印象ガラリ
◆伊藤愛依海、前髪ありのヘアスタイルに
伊藤は「久々前髪ありの生活してるけどもう面倒くさくなってきた」とつづり、屋内での自撮りショットを複数枚投稿。横に流していたハイトーンベージュの前髪を目にかかるくらいの長さまでにカットし、雰囲気が変わったヘアスタイルを披露している。少しサイドに流し、シースルー気味の前髪を公開した伊藤は「結局すぐ流すことになりそうでわらう」とコメントしている。
◆伊藤愛依海の投稿に反響
この投稿にファンからは「前髪ありも似合う」「新鮮で可愛い」「印象変わる」「ギャルっぽくて好き」「メイクも髪型も良いね」「前髪のシースルーな感じが素敵」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
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