あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、朝霧カフカさん原作、春河35さん漫画を原作としたアニメ「文豪ストレイドッグス」の初コラボキャンペーンが4月1日、スタートしました。

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同作は、中島敦や太宰治、芥川龍之介といった文豪のキャラクターが、作品やペンネームなどの名を冠した異能力を使うバトルアクション。コラボキャンペーンでは、キャラクターの春の私服姿をイメージして描き下ろしたデザインのコラボ限定ピック（全12種）、クリアカード（全7種）、アクリルスタンド（全3種）がもらえます。

ピックは、コラボメニュー「サーモン バジルマヨチーズ炙（あぶ）り」「〜マーラー風赤えび揚げネギ添え」「マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」（各280円〜、以下、税込み）、クリアカードは「天然インド鮪6貫盛り」（1220円〜）にそれぞれランダムで1枚付属。アクリルスタンドはソフトドリンクセット（1400円〜）にランダムで1個付きます。

また、クリアカードの袋に同封されている別紙の二次元コードから特設キャンペーンサイトにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で100人にコラボ限定等身大のぼり7種セットが当たるプレゼントキャンペーンに参加できます。