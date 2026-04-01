【地震速報】栃木県で最大震度5弱の地震が発生しました(10:06頃発生)
【地震情報 2026年4月1日】(10:22更新)
10時6分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.0、最大震度5弱を栃木県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【地震情報 2026年4月1日】(10:10更新)
10時6分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.0、最大震度5弱を栃木県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【地震情報 2026年4月1日】(10:09更新)
10時6分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.0、最大震度5弱を栃木県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【震度速報 2026年4月1日 10:08】(10:08更新)
10時6分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
【震度速報 2026年4月1日 10:07】
10時6分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。