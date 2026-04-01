【ファミマ】3月31日から「アイスボックス」「ヘルシア」などの無料券もらえる！「45％増量」企画に、毎週火曜＆金曜限定の割引も。
ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年3月31日にスタートしたキャンペーンを紹介します。
ファミペイ払いで「野菜生活100」の無料券も
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、ぜんぶで4つです。
1つめの対象商品は、アサヒ「ドデカミンBIG」（600ml）です。
1個購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つ目の対象商品は、キリン「生茶」（600ml）です。
1本購入すると、「ヘルシア うまみ緑茶」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも4月7日7時から13日まで。
また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。
1つめの対象商品は、森永製菓「アイスボックス＜グレープフルーツ＞」。
1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、カゴメ「野菜生活100 オリジナル」です。
1本購入すると、「野菜一日これ一本」「野菜生活100 ベリーサラダ」「野菜生活100 マンゴーサラダ」のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも4月7日から13日まで。
45％増量2週目のラインアップ
2週連続で、ファミリーマートの人気グルメが値段はそのままに45％増量する「なぜか45％増量」を開催中。
3月31日から始まった、第2週の商品は以下の通りです。
・30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー
・大盛明太子スパゲティ
・テリヤキチキンとたまごのサンド
・たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ
・天使のチーズケーキ
・ちょっと濃いめのおいしさひとくち歌舞伎揚
火曜と金曜は対象商品がお得に【毎週火・金 生活応援割】
毎週火曜日と金曜日限定で、対象商品をお得に購入できます。
火曜日は、「ファミマルKITCHEN」ロゴの右上に★マークが付いた、生たまご・ハム・納豆などの商品が20円引きになります。
なお、「ファミマの牛乳」（500ml／1000ml）は対象ですが、「緑豆もやし」は対象外です。
金曜日は、冷凍食品を一度に2個購入するごとに50円引きになります。「ファミマルKITCHEN」および「ファミマルKITCHEN PREMIUM」のロゴマークがついた冷凍食品すべてが対象です。
ただし、フラッペ・氷・冷凍飲料・アイスクリーム類は対象外。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ