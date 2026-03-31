フィギュアスケートで森口澄士（24）とのペアでミラノ・コルティナ五輪に出場した“ゆなすみ”の長岡柚奈（20＝木下アカデミー）が31日、自身のインスタグラムを更新。世界選手権やISUスケーティング・アワードでのオフショットを公開した。

30日に五輪2大会連続メダリスト・坂本花織の「かおちゃん現役生活お疲れ様パーティー」のショットを披露したのに続き、この日は「off the ice edition」として15枚の画像を投稿。

ISUスケーティング・アワードで坂本、千葉百音、中井亜美、吉田唄菜とドレスアップした姿や日本代表の仲間たちとチェコ・プラハを観光し、スイーツを楽しむショットなどをアップした。

フォロワーからは「みんな可愛すぎる！シーズンお疲れ様です」「みんなドレッシー 素敵。アスリートはドレスを着ても映える〜っっっ」「競技とは違ったみんなの表情や観光の様子をシェアしてくれてありがとう」「チームジャパンでの観光、楽しそうですね ドレス姿も素敵です」「試合後の楽しいひととき みんな仲良イェーい」「みんな仲良し 楽しそうで嬉しそう」「皆さんお綺麗で、本当に仲の良さが伝わって最高のTeamsJapanでした」などのコメントが届いている。