「作画同じすぎる」カップルYouTuber、結婚報告ショットに反響！ 「パーツが似てる」「美男美女カップルすぎ」
「作画同じすぎる」カップルYouTuber、結婚報告ショットに反響！ 「パーツが似てる」「美男美女カップルすぎ」
カップルYouTuber・キムイオハウスの公式X（旧Twitter）アカウントは3月29日、投稿を更新。ウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】キムイオハウスのウエディングフォト
「美男美女カップルすぎて眩しすぎ」同アカウントは「【ご報告】世界一大好きな人と結婚しました」とつづり、3枚の写真を投稿。タキシードを着たキムさんと、ウエディングドレスを着たイオさんのツーショットです。結婚指輪をカメラに向けたショットやお姫様抱っこをしたショットなど、どれもとても幸せそうに見えます。
ファンからは「ご結婚おめでとうございます」「美男美女カップルすぎて眩しすぎ」「作画同じすぎる」「顔の所々のパーツが似てる、、！」「横顔めっちゃ似てる」「2人ともめっちゃスタイル良いよね」などの声が寄せられました。
動画でも報告また、同日にはYouTubeチャンネルの投稿も更新。『【ご報告】私たち、結婚しました』と題し、動画でも結婚を報告しています。結婚した現在だからこそ話せるさまざまなテーマについてもトークしているので、気になった人は視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
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