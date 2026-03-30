【花粉症】まずは一度検査を！ “アレルギー検査”ではどんなことがわかる？

今年も猛威をふるう花粉に対抗するために、まずは自分にどんなアレルギーがあるのか、把握することが大切。そこで、アレルギー検査では、どんなことがわかるのか、医師の飯野晃さんが解説し、実際に漫画家のえるたまさんが体験してきました！

“敵”の正体をしっかり把握し、自分に合う対処法を見つけて

にっくき花粉症。されど、一度発症してしまえば、長年付き合っていかざるを得ない難敵だ。そこで、敵の正体と特徴をしっかり把握して、効果的な対処法を見つけたい。

「花粉症とは、アレルギー性鼻炎のひとつで、季節性アレルギー性鼻炎のこと。アレルギー性鼻炎は、体が花粉やダニを“敵”と勘違いして起こす免疫反応です。ポイントはIgE抗体。IgE抗体は敵を見つけるセンサーのような働きをする存在です。敵が体内に入ってくると、マスト細胞のスイッチを入れます。すると、マスト細胞は敵を除去しようと、ヒスタミンなどの化学物質を放出し、それにより鼻や目に炎症が起き、くしゃみや鼻水などのアレルギー反応が起こるのです。ある時期だけつらければ季節性、一年中続くなら通年性のアレルギー性鼻炎の可能性が高いでしょう」（医師・飯野晃さん）

花粉症対策は、いかに花粉に曝露しないかが一番大事。

「最近は様々な対処法が出ているので、自分に合う方法を見つけて対処していくしかありません。また、免疫反応は花粉の量だけでなく、睡眠、疲労、ストレスなど、多くの要因が絡み合って起こるもの。自分の生活を見直し、どういう時にアレルギー反応がひどく起きているか、個人個人で対策を練ることが大事です」

対策を練るためには、一度検査をしてみるのもおすすめ。

「スギ花粉症だと思っていたら、実はダニのアレルギーだった、ということもあります。また、現状症状が出ていなくても、食物アレルギーの可能性が高いという検査結果を知れば、その後の生活や対応策も変わってくるでしょう」

症状がつらいなら、効果が実証された治療法を試す手も。

「IgE抗体とマスト細胞の結合をブロックする画期的な薬があります。また、薬で抑える対症療法ではなく、アレルゲンの成分に体を慣らしていく、舌下免疫療法も治療効果が高いです。どちらもそれなりの金額がかかり、効果が出るまである程度時間がかかる点には留意が必要です」

アレルギー検査って？ コミックレポ

アレルゲンを知り、正しい治療を

日々体調不良が続き、スギ花粉のほかにもアレルギーがあると疑う漫画家・えるたまさんと、アレルギー体質だと思い込んでいる編集Sが、実際にアレルギー検査を体験。すると、驚くべき結果が…？

「日本では、スギ花粉とほとんど同時期にハンノキという植物の花粉も飛んでいます。そのため、ハンノキが原因でもスギ花粉症だと思い込んでいたり、知らずに併発していたりする方も多いんです。そのほかにも、湿度の高い日本では、ダニやカビなど一年を通してアレルギー症状を引き起こすアレルゲンもメジャー。これらも、気がつかないうちにスギ花粉症と併発して症状が二重に苦しくなってしまっている方も少なくありません」（飯野さん）

検査をすることで花粉のほか、食物やハウスダスト、ダニや昆虫、カビなど、どのアレルゲンに反応しているのか、知ることができる。

「アレルギー性疾患を乗り越えるには、まず原因となるアレルゲンを把握し、症状を抑えること、そして症状を起こさせない対策が必須です」

主なアレルギー検査の種類とは？

View39（ビュー39）

食物も含め、39種類のアレルゲンを調べる血液検査。世界中で利用されており、一般的なので比較症例も多い。国によって検査項目が違い、住んでいる環境に合わせられる。

MAST48（マスト48）

View39よりも多い、48種類のアレルゲンを調べることができる血液検査。近年増えているナッツ類なども検査項目に入っており、検査料金は、その分高価になる。

イムノキャップラピッド

指先に小さな針を指して採血を行い、20分程度で結果がわかる、スピーディなアレルギー検査。吸引系の8種類のアレルゲンを検査することができる。

RAST法

一般的な花粉症・アレルギー性鼻炎の原因となりやすい、アレルゲン13種類を選択して調べられる血液検査。種類が少ないため、その分手軽かつ安価に検査ができる。

プリックテスト

アレルゲンの成分を皮膚に垂らして行う検査。蕁麻疹や口腔アレルギー症候群、アナフィラキシーショックなどの即時型アレルギー判別のために用いる。

検査したのはココ

青山アレルギークリニック

東京都港区北青山2-12-13 青山KYビル5F TEL. 03-6271-5083 10:00〜13:30、14:30〜18:30（受付は各回1時間前まで） 日・月・祝日・夏期・年末年始休 初診は電話もしくはインターネットにて予約受付 https://aoyama-allergy-clinic.jp/

教えてくれた方

飯野 晃

医師。日本アレルギー学会専門医、指導医。日本小児科学会専門医、日本小児臨床アレルギー学会理事など。「青山アレルギークリニック」「なすのがはらクリニック」院長。