春夏限定の涼感ケアが頭皮をすっきり整える！ Mマークシリーズ「薄荷のひんやり頭皮ミスト」

記事ポイント ハッカ精油とメントールのブレンドでシリーズ最強のひんやり感が長続きするパラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用の安心設計頭皮ミストをはじめ全8製品が揃い、夏の頭皮から全身ケアが完結する ハッカ精油とメントールのブレンドでシリーズ最強のひんやり感が長続きするパラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用の安心設計頭皮ミストをはじめ全8製品が揃い、夏の頭皮から全身ケアが完結する

松山油脂のMマークシリーズから、春夏限定「薄荷」ラインアップが2026年4月8日に発売されます。

なかでも「薄荷のひんやり頭皮ミスト」は、ハッカ精油とメントールをブレンドしたシリーズ最強のひんやり感が特長です。

パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用の安心処方で、全8製品が夏の頭皮ケアを丸ごとサポートします。

Mマークシリーズ「薄荷のひんやり頭皮ミスト」春夏限定

ブランド：Mマークシリーズ発売日：2026年4月8日（水）メーカー出荷薄荷のひんやり頭皮ミスト：100mL 1,056円（税込）薄荷のアミノ酸せっけんシャンプー：380mL 1,287円（税込）薄荷のアミノ酸さらさらリンス：380mL 1,287円（税込）薄荷の頭皮用スクラブ：180g 1,320円（税込）薄荷の釜焚きせっけんボディソープ：380mL 1,078円（税込）薄荷の爽快ボディミスト：100mL 1,056円（税込）薄荷のアミノ酸入浴料：50g 297円（税込）

夏の強い日差しと高温で、頭皮は特に蒸れやすい状態になります。

汗や皮脂の分泌が盛んになり、ベタつきやにおいの原因になることもありますが、外出先ではすぐに洗えない場面も多いです。

「薄荷のひんやり頭皮ミスト」は、そんな夏の頭皮の不快感を手軽にケアするために開発されたアイテムです。

ハッカ精油とメントールをブレンドした独自処方で、スースーしすぎない心地よさを保ちながら、ひんやり感が長く続きます。

頭皮を引き締め、髪をさらさらに整える作用もあり、携帯すれば外出先や屋外でも気軽にリフレッシュできます。

春夏限定「薄荷」ラインアップには、昨年大好評の頭皮用スクラブをはじめ、アミノ酸せっけんシャンプー、さらさらリンス、釜焚きせっけんボディソープ、爽快ボディミスト、アミノ酸入浴料の全8製品が揃います。

石けんシャンプーはリンスとセットで使うことで、きしみやすい髪をさらさらに仕上げます。

リンスは髪の内部にまで浸透して潤いを補い、しっとりまとまる髪に整えます。

Mマークシリーズ全製品に共通するのは「安全性・環境性・有用性のバランス」「使い続けられる品質と価格のバランス」「成分は必要なものだけ」という一貫した姿勢です。

「薄荷のひんやり頭皮ミスト」はシリーズ最強のひんやり感が長続きし、外出先でも頭皮をすっきりリフレッシュできます。

パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用で、毎日安心して使い続けられます。

全8製品が揃う春夏限定「薄荷」ラインアップで、夏の頭皮から全身のケアを一括してまかなえます。

「薄荷のひんやり頭皮ミスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「薄荷のひんやり頭皮ミスト」はいつ発売されますか？

A. 2026年4月8日（水）にメーカー出荷が開始されます。

価格は100mL 1,056円（税込）で、携帯しやすいサイズです。

Q. Mマークシリーズ春夏限定「薄荷」にはどんな製品がありますか？

A. 「薄荷のひんやり頭皮ミスト」をはじめ、アミノ酸せっけんシャンプー、さらさらリンス、頭皮用スクラブ、釜焚きせっけんボディソープ、爽快ボディミスト、アミノ酸入浴料の全8製品が揃います。

いずれもパラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用の処方です。

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