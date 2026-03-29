新たなイーグル女王候補？ 藤本愛菜が新人一番乗りのトップ5
＜アクサレディス 最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞昨年11月のプロテストに合格した19歳ルーキー・藤本愛菜が躍動した。最終日を1イーグル・3バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル8アンダー・4位タイ。98期生ルーキーでは一番乗りとなるトップ5入り。「素直にうれしいですね」と喜んだ。
【写真】でかすぎる牛さんとの2ショット
ド派手なプレーが生まれたのは、1つ伸ばして迎えた10番パー5。残り237ヤードからの2打目を3番ウッドで放つと、フォローの風に乗ったボールはピン手前3メートルへ。「イメージ通り」の一打でチャンスを演出し、これを決めてイーグルを奪った。開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」ではイーグル今季第1号、先週「Vポイント×SMBCレディス」では自身3度目＆ルーキー第1号のホールインワンを達成。今季のイーグル数はこれで3つ目となり、ツアー1位に立っている。「これまでもイーグルは頻繁に獲っているかも」と笑う。2度目のプロテストで合格し、ファイナルQTを21位で終えて今季前半戦の出場権を獲得。ここ2試合は最終日にスコアを落とすことが課題だった。上田桃子らを指導してきた辻村明志コーチからは『とにかく上を見てゴールをしろ』と助言を受けていたという。「きょうはその意識で頑張りました。伸ばせるゴルフができたので、少しは成長したかな」と顔をほころばせた。52.42ポイントを獲得し、メルセデス・ランキングは24位（通算75.23pt）に浮上。第1回リランキング（出場優先順位の見直し）では5位につけており、突破はほぼ確実となった。次戦「ヤマハレディースオープン葛城」（4月2日開幕/静岡・葛城GC山名C）はアマチュアだった昨年、初日2位と好発進を決めた「思い出がある」大会。プロ入り後初の師弟タッグで、さらに上を目指していく。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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