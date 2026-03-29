「工業デザインの美」を重視

バイク、クルマのカスタムパーツ企画や製造、輸入・販売を行うプロトは、中国のバイクブランド「BENDA（ベンダ）」の中型モデル「NAPOLEON BOB 250」の取り扱いを開始します。

近年、日本市場では中小排気量のクルーザーモデルへの需要が高まっており、プロトはBENDAやイタリアの「Morbidelli（モルビデリ）」ブランドのモデルを「新しい時代のライフスタイル」を提案する商品と位置づけ、「NEW AGE CRUISER」として展開していきます。

【画像】超カッコいい！ これが日本に導入されるBENDA「NAPOLEON BOB 250」です！ 画像で見る（19枚）

BENDAがラインナップする「NAPOLEON BOB 250（ナポレオン ボブ250）」は、レトロとモダンが融合した個性的なボバースタイルが最大の魅力です。

「工業デザインの美」を重視するBENDAの哲学が色濃く反映されており、デザインへの強いこだわりを感じさせます。

特に目を引くのは、テレスコピックフォークに独自のリンク機構を追加したフロントサスペンションです。これは、過去に製造されたバイクで使用されていた「スプリンガーフォーク」を現代的に再解釈したもので、クラシックな構造を最新の生産技術で復活させ、レトロな美学に新たな息吹を吹き込んでいます。フロントとリアに6つ以上のリンクを備えたこのマルチリンク・サスペンションは、高い剛性と快適な乗り心地を両立させています。

外観は20世紀初頭のスタイルから着想を得ており、精巧で細やかな水平のレトロラインが、車体のシルエットに芸術的な印象を与えます。

1545mmまで延長されたホイールベースは堂々とした存在感を放ち、新設計の燃料タンクは洗練されたスタイルを体現しています。また、実用性よりもデザインの個性を優先する潔い姿勢が、他にはない唯一無二のボバースタイルを創り出しています。

エンジンは自社開発の排気量249cc水冷V型2気筒エンジンを搭載し、最高出力19kW ／9000rpm、最大トルク25Nm／5500rpmを発揮します。

クラッチレバー操作を軽くし、急なシフトダウン時の後輪ホッピング（ロック）を抑制するアシスト＆スリッパークラッチや、滑りやすい路面や加速時にタイヤの空転（スピン）を検知し、自動でエンジン出力制限やブレーキ制御を行い、安定した発進・走行を確保するトラクションコントロール、ABSといった先進の安全装備も搭載。高いデザイン性だけでなく、現代のニーズに応える機能性も兼ね備えています。

また、両側一本出しのショートテーパーマフラーは、力強いアウトラインとともに存在感のあるサウンドを響かせます。

足元には、フロント130／80-18、リア160／70-18と太めのオールテレーンタイヤを採用。特徴的な「チョコレートパターン」が、ヴィンテージなクライミングスタイルと力強い無骨さを演出します。

シート高は748mmと低めに設定されており、リラックスしたライディングポジションとレスポンスの良いハンドリングによって、都市部での走行にも適しています。

NAPOLEON BOB 250の価格（消費税込、予価）は84万7000円となっています。