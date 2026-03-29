プロ野球が3月27日に開幕しました。球場へ足を運んだ人も多いのではないでしょうか。一方、例年、特定のチームや選手に対し「くたばれ」「バカヤロー」「下手くそ」といった過激なやじを飛ばすファンの姿も散見されます。

【要注意】「えっ…」 たった一言が“犯罪”に？ これがプロ野球観戦で法的にアウトな“やじ”です！

かつては“球場の華”とされたやじですが、SNSでの誹謗（ひぼう）中傷が厳罰化された今、球場での発言も法的責任を問われるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

人格を否定する言葉はNG

Q.プロ野球の観戦中、「くたばれ」などの過激なやじを飛ばした場合、どのような法的責任を問われる可能性がありますか。2022年の侮辱罪厳罰化の影響も含めて教えてください。

牧野さん「プロ野球観戦中に『くたばれ』といった過激なやじを飛ばした場合、誹謗中傷や暴言で犯罪として、次の刑事上の責任を問われる可能性があります」

■名誉毀損（きそん）罪（刑法230条）

「A選手は八百長をしている」と叫ぶなど、具体的な事実を摘示して、社会的評価を低下させた場合に名誉毀損罪が成立する可能性があります。刑罰は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

公益性、真実性、正当目的があれば違法性がなく名誉毀損罪が成立しない場合もありますが、過激なやじの場合には一般的に公益性、真実性、正当性を欠くでしょう。

■侮辱罪（刑法231条）

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に侮辱罪が成立する可能性があります。刑罰は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

「死ね」「くたばれ」などの暴言は、事実を摘示しなくても、侮辱罪に該当する可能性が高いです。ネット上の誹謗中傷の抑止が目的で、侮辱罪は2022年7月7日より厳罰化され、法定刑が「拘留または科料」から「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」へと大幅に引き上げられ、公訴時効（刑事訴追できる時効期間）も1年から3年に延長されています。

■脅迫罪（刑法222条）

「殺すぞ」など、生命や身体、財産に危害を加えることを告げた場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。刑罰は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

■威力業務妨害罪（刑法234条）

過激なやじによって選手や試合の進行を著しく妨害したと見なされた場合には、威力業務妨害が成立する可能性があります。刑罰は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

Q.球団側が「誹謗中傷はやめましょう」と事前にアナウンスしていた場合、無視してやじを続ける行為は、法的にどう不利に働きますか。

牧野さん「球団側が「誹謗中傷はやめましょう」と事前にアナウンスしていたにもかかわらず過激なやじを飛ばした場合には、悪質であるとして先述の刑事責任が認められる可能性が高くなるでしょう。

またプロ野球12球団が定めた『試合観戦契約約款』に基づき、退場処分（係員から注意を受け改善しない場合は退場させられる）、入場禁止（出入り禁止。悪質な場合には、今後の全試合・全球場への入場を禁止される措置が取られる）という処分を受ける可能性があります」

Q.選手本人が「精神的苦痛を受けた」として、やじを飛ばした個人を特定し、損害賠償を請求することは現実的に可能なのでしょうか。

牧野さん「過激なやじにより選手が精神的に不調をきたし、試合に出場できなくなった場合の損害など精神的苦痛などの被害を受けた選手、コーチ、球団は、過激なやじを飛ばした個人に対して、精神的損害（慰謝料）の賠償請求（民法709条、不法行為）をすることができます」

Q.「下手くそ！」「もっと練習しろ！」といったプレーへの叱咤激励と、法律でアウトになる「侮辱」には、どのような明確な違いがあるのでしょうか。

牧野さん「選手を『激励』するのと、『侮辱』するのには、明確な違いがあります。すなわち、激励は『頑張れ』『次はできる』『期待している』など応援、建設的なアドバイス、奮起を促す言葉であり、選手の人格や努力を認め、敬意を払った上で行われ選手の士気を高め、パフォーマンスを向上させるものです。

それに対して、侮辱は、『死ね』『役立たず』『バカ』など、人格を否定したり、見下したりするような言葉であり、選手の人格を蔑視し、尊厳を傷つけ相手をおとしめて精神的に傷つけるものを言います」