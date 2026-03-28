千賀＆柳田＆マエケン＆石川＆筒香、『ダイヤのA』を語る 柳田「おかげでプロになれたまである」
テレビ東京系列のスポーツニュース番組『スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live』が4月から放送がスタートする。TVアニメ『ダイヤのA act2-Second Season-』（※2＝ローマ数字）の放送を記念し、同4日午後11時から、特別番組『【スポーツ リアライブ緊急企画】プロ野球スター選手たちの原点『ダイヤのA』の魅力に迫る！』を放送する。
【写真】この人もファン！『ダイヤのA』について熱弁する前田健太
日本ではプロ野球が、海の向こうアメリカでもメジャーリーグがそれぞれ開幕。そんな夢の舞台で戦う、球界を代表する5人のスター選手たちが、共通する自らの“原点”として、『ダイヤのA』の魅力を熱く語り尽くす。
アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二氏による大人気コミックを原作として2013年から放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリー。
FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「act2」が2019年から20年まで放送された。4年の沈黙を経て、24年に「act2」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA act2 -Second Season-』が4月5日午後5時半から放送となる。
番組では、テレ東系列のスポーツニュース番組の『スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live』の緊急企画として、ニューヨーク・メッツの千賀滉大、福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐、東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太、東京ヤクルトスワローズの石川雅規、横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智の計5人のスター選手に独占インタビューを行い、アニメ『ダイヤのA』の魅力を語り、アニメの舞台である高校野球時代の秘話に迫る。
アニメ『ダイヤのA』シリーズの主人公・沢村栄純役を務める逢坂良太がナレーションを担当し、番組を熱く盛り上げる。
「『ダイヤのA』のおかげでプロになれたまである」と語る柳田は、作中のスラッガー・轟雷市への憧れと、自身のバッティングスタイルに与えた影響を激白。日米通算165勝を誇る前田や、メジャーで活躍する千賀らも、自身のプレイスタイルと重なるキャラクターや作品の魅力について語る。
「沢村みたいな球を投げたい」と語るのは、現役最年長左腕・石川。ムービングファストボールや変化球習得の葛藤など、プロの視点から見ても驚くほどリアルな技術・メンタル描写を、現役トッププレイヤーたちが徹底解説する。
「負けてあんなに泣けるのは高校野球ぐらい」。前田、石川、柳田らが、自身の高校時代のエピソードとともに、作中で描かれる「エースの重圧」や「仲間との絆」を振り返る。第一線で戦い続ける選手たちの胸に今も残り続ける情熱の源泉に迫る。
【写真】この人もファン！『ダイヤのA』について熱弁する前田健太
日本ではプロ野球が、海の向こうアメリカでもメジャーリーグがそれぞれ開幕。そんな夢の舞台で戦う、球界を代表する5人のスター選手たちが、共通する自らの“原点”として、『ダイヤのA』の魅力を熱く語り尽くす。
FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「act2」が2019年から20年まで放送された。4年の沈黙を経て、24年に「act2」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA act2 -Second Season-』が4月5日午後5時半から放送となる。
番組では、テレ東系列のスポーツニュース番組の『スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live』の緊急企画として、ニューヨーク・メッツの千賀滉大、福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐、東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太、東京ヤクルトスワローズの石川雅規、横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智の計5人のスター選手に独占インタビューを行い、アニメ『ダイヤのA』の魅力を語り、アニメの舞台である高校野球時代の秘話に迫る。
アニメ『ダイヤのA』シリーズの主人公・沢村栄純役を務める逢坂良太がナレーションを担当し、番組を熱く盛り上げる。
「『ダイヤのA』のおかげでプロになれたまである」と語る柳田は、作中のスラッガー・轟雷市への憧れと、自身のバッティングスタイルに与えた影響を激白。日米通算165勝を誇る前田や、メジャーで活躍する千賀らも、自身のプレイスタイルと重なるキャラクターや作品の魅力について語る。
「沢村みたいな球を投げたい」と語るのは、現役最年長左腕・石川。ムービングファストボールや変化球習得の葛藤など、プロの視点から見ても驚くほどリアルな技術・メンタル描写を、現役トッププレイヤーたちが徹底解説する。
「負けてあんなに泣けるのは高校野球ぐらい」。前田、石川、柳田らが、自身の高校時代のエピソードとともに、作中で描かれる「エースの重圧」や「仲間との絆」を振り返る。第一線で戦い続ける選手たちの胸に今も残り続ける情熱の源泉に迫る。