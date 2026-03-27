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海外不動産投資家の宮脇さき氏が指摘するサナエトークンの闇「責任の押し付け合い」と無法地帯

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「仮想通貨は大暴落のリスク大!?身を守るために大切な考え方をお伝えします！」と題した動画で、大きな話題を呼んだ暗号通貨「サナエトークン」の騒動を詳しく取り上げ、「投機と投資を分ける」ことの重要性を提言している。



動画で宮脇氏は、高市総理を応援する名目で発行された「サナエトークン」が、政府公認を思わせる宣伝によって価格が約30倍、約42億円規模にまで跳ね上がった経緯を説明した。しかし、高市総理本人がXで「全く存じ上げません」「承諾も一切していない」と関与を完全に否定した直後、価格が一晩で50%以上下落し、最高値からは約95%も暴落したと指摘した。



さらに宮脇氏は、無登録での営業による資金決済法違反や金融商品取引法違反の可能性、パブリシティ権の侵害など、プロジェクトが抱える法的リスクについて言及。「誰の責任なんだという話になった」と、関係者間で責任の押し付け合いに発展している事態を客観的に描写した。また、今回の騒動の根底には、暗号通貨の発行自体が誰にでもできてしまうという暗号通貨界隈特有の背景があることも解説している。



終盤で宮脇氏は、ミームコインなどの価格変動が激しい暗号通貨について「ギャンブルに近い」と断言。暗号通貨投資において身を守るためには、一時的な熱狂に流されず、一次情報にあたり裏取りをするなど冷静なリサーチが不可欠だと述べた。最後には「堅実なものをポートフォリオに入れるのが一番だ」と動画を締めくくった。