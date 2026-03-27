【漢字クイズ】「萠和」はなんて読む？やっぱり北海道の地名は難しい…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「萠和」はなんて読む？
「萠和」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、北海道にある3文字の地名です。
いったい、「萠和」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「もいわ」でした。
北海道広尾郡大樹町に位置している萠和。
大樹町にある「北海道スペースポート」は、ロケット実験などが行われる、民間にひらかれた商業宇宙港（スペースポート）です。
航空公園ではロケットや宇宙開発に関する展示が見られ、イベント時には実験や打ち上げ関連の見学ができることもあるのだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『北海道スペースポート 公式サイト』
ライター Ray WEB編集部